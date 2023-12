Australski novinar i redatelj dokumentarnih filmova John Pilger preminuo je u 84. godini, objavila je njegova obitelj.

Izjava u ime obitelji objavljena je na društvenoj mreži X. U objavi stoji da Pilgerova obitelj "s velikom tugom" objavljuje da je on preminuo jučer, 30. prosinca 2023. u Londonu.

"Njegovo novinarstvo i dokumentarni filmovi slavljeni su diljem svijeta, ali za svoju obitelj on je jednostavno bio nevjerojatan i najomiljeniji tata, djed i partner. Počivaj u miru", napisali su.

