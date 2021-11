U tragediji koja se dogodila jučer, poginuo je 45-godišnji lovac iz Grubišnog Polja. Događaj se zbio na području otvorenog lovišta u blizini mjesta Mala Dapčevica, gdje je održan lov na krupnu divljač u kojem je sudjelovalo više lovaca, javlja MojPortal.

Preminuli lovac, inače otac troje djece, zadobio je strijelnu ozljedu glave, od koje je preminuo po dolasku u Opću bolnicu Virovitica.

Bio je strastveni lovac

"Ako je itko bio strastveni lovac, onda je to bio Darko. Živio je za lov. Bio mi je prijatelj i teško da išta suvislo sada mogu reći. Čovjeka više nema i neće ga ništa vratiti. Tko je gdje stajao, tko je pucao, kako se to dogodilo… Sve su to pitanja na koja nemamo odgovor i manje su bitna sada", komentirao je njegov bliski prijatelj.

"Nitko sada ne može biti pametan. Nažalost, nesreće se događaju. Svima je jasno da to nije nitko htio učiniti, no nazad više nema", rekao je za MojPortal školski kolega preminulog.