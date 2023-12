Prvih 30-ak uhićenih BBB-a u Grčkoj, točnije njih 31, izašlo je na slobodu, a za sve je posebno uplaćena jamčevina kako bi mogli biti pušteni iz zatvora.

"Mogu potvrditi, prva grupa Bad Blue Boysa je na slobodi. Dobili smo potvrdu veleposlanstva kako su dobili uputu Vlade da uplate jamčevinu za prvih 30-ak, točnije 31 hrvatskog državljanina kojem je ukinut istražni zatvor te da im osiguraju aviokarte. Nakon što su prvi navijači napustili zatvore, stizali su ovamo u policijsku postaju gdje su preuzimali svoje osobne isprave. Oni koji iz nekog razloga nisu imali svoje osobne isprave dobivali su putne listove, nakon čega su se upućivali prema ambasadi", kazala je HRT-ova reporterka Mateja Ribičić.

'Danas zatvorski sustavi ovdje u Grčkoj ne rade, to je bio jamac sigurnosti'

Neki od oslobođenih navijača, dodala je, već se javilo roditeljima - da su dobro, ali zbog njihove sigurnosti neće se objaviti kada će oni stići u Hrvatsku. "Ono što možemo potvrditi je da se ne vraćaju svi istim zrakoplovnim linijama", kazala je reporterka.

Vijest o puštanju uhićenih BBB-a iznenadila je i same Bad Blue Boyse.

"Ono što je sigurno je da to zapravo nije slučajno. Baš zato što danas zatvorski sustavi ovdje u Grčkoj ne rade, to je bio jamac sigurnosti, odnosno nitko nije bio na to spreman i nitko to nije mogao očekivati. Ono što je sigurno je da će Bad Blue Boysi i u danima pred nama izlaziti iz zatvora. Također sam uspjela doznati da se broj prihvaćenih prijedloga o ukidanju istražnih zatvora do danas popeo na čak 50-ak", otkrila je Ribičić.

'Pojedinci su spremni platiti troškove leta da bi se dio BBB-a vratio u Hrvatsku'

Podsjetimo, uvjet za puštanje navijača iz zatvora bio je - uplatiti jamčevinu. Prema neslužbenim informacijama, još navijača moglo bi se naći na slobodi do kraja dana. HRT je doznao da su novac za troškove obrane uplaćivali i neki hrvatski nogometaši, a javljaju se i pojedinci koji su spremni platiti troškove prijevoza navijača zrakoplovom u Hrvatsku.

Ipak, nitko od BBB-a u Hrvatsku neće stići prije ponedjeljka, a odvjetnik Athanasios Kaimenakis rekao je da je iznos od tisuću eura korektan, da ne odskače od uobičajenih iznosa grčkih jamčevina, kao i da nema problema s prikupljanjem jamčevine.

"No nakon prikupljanja jamčevine slijedi sigurnosno vrlo zahtjevna operacija povratka u Hrvatsku. Javljaju se pojedinci koji su spremni platiti troškove leta da bi se dio Bad Blue Boysa vratio u Hrvatsku. I sami roditelji, kažu, spremni su u vlastitom aranžmanu platiti čartere kojima bi se uhićeni navijači vratili. No, žele da im se jamči sigurnost", otkrila je Ribičić.

Aleksandar Sunko, hrvatski veleposlanik u Grčkoj, otkrio je da je veleposlanstvo otvoreno i ovog vikenda. Procedura je u pripremi, dodao je, no detalje nije želio otkrivati. Ipak, svi mogu računati na konzularnu pomoć.

"Vijest o Bad Blue Boysima u grčkim medijima potisnuli su lokalni problemi. U Ateni se gotovo svakodnevno pojavljuju nove vijesti o neredima. Prije dva dana na utakmici između Panathinaikosa i Olympiacosa uhićeno je 500 ljudi, a jedan policajac bori se za život", javila je HRT-ova reporterka.

