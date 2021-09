Danas u 17:50 stigla je dojava u požaru u stambenoj zgradi u Balokovićevoj ulici u naselju Zapruđe u Novom Zagrebu.

Index doznaje kako je smrtno stradao muškarac čiji identitet još nije poznat.

Vatrogasci su brzo ugasili požar, no nesretnom muškarcu nije bilo spasa. Susjedi u zgradi kažu da ga ne poznaju.

Zamjenik gradonačelnika Zagreba, Luka Korlaet, stigao je na mjesto događaja.

Vlasnik: Prije 3 dana je stigao u moj stan

Vlasnik stana šokiran je tragedijom. Kaže kako je dva sata prije požara bio s poznanikom kojem je pružio utočište u stanu.

"Izašao sam na kratko do Konzuma dva sata prije požara, u stanu je ostao moj prijatelj, nadimak mu je Sić, kojem sam pružio utočište prije 3 dana jer je beskućnik. Kad sam se vraćao iz trgovine, u daljini sam vidio kako jure vatrogasci i dim u zraku i presjeklo me odmah... Kad sam izlazio iz stana, on je ostao u sobi ležati, jedino što je sa sobom imao su dvije cigarete. Sada sam ja beskućnik, stan je u potpunosti izgorio, a evo stigla mi je i tužna vijest da je vatra odnijela i život mog poznanika", rekao je za Jutarnji.