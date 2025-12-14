FREEMAIL
U METALČEVOJ ULICI

Požar na krovištu zgrade kod Doma sportova u Zagrebu: Vatrogasci otkrili što se dogodilo

Požar na krovištu zgrade kod Doma sportova u Zagrebu: Vatrogasci otkrili što se dogodilo
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Prema prvim informacijama vatrogasaca, riječ je o požaru čađe u dimnjaku koji se proširio iz cijevi koja vodi iz podrumskog stana

14.12.2025.
14:52
danas.hr
Emica Elvedji/pixsell
U subotu je u Metalčevoj ulici u Zagrebu izbio požar na krovištu stambene zgrade. Prema prvim informacijama vatrogasaca, riječ je o požaru čađe u dimnjaku koji se proširio iz cijevi koja vodi iz podrumskog stana.

Požar na krovištu zgrade kod Doma sportova u Zagrebu: Vatrogasci otkrili što se dogodilo
Foto: Emica Elvedji/pixsell
Požar na krovištu zgrade kod Doma sportova u Zagrebu: Vatrogasci otkrili što se dogodilo
Foto: Emica Elvedji/pixsell

"Vidio sam dim i čuo vatrogasce, ali nisam znao o čemu je riječ. Smrdilo mi je na petarde…", rekao je čitatelj Net.hr-a.

Požar na krovištu zgrade kod Doma sportova u Zagrebu: Vatrogasci otkrili što se dogodilo
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Baš se tamo, podsjetimo, danas održalo jubilarno deseto izdanje Zagreb Advent Run. Start i cilj utrke bio je ispred hotela Zonar Zagreb, a zbog sigurnosti Metalčeva i Žajina ulica su zatvorene od 8 do 16 sati.

Požar na krovištu zgrade kod Doma sportova u Zagrebu: Vatrogasci otkrili što se dogodilo
Foto: Emica Elvedji/pixsell

POGLEDAJT VIDEO: Vatra progutala dio CIAK-a usred noći! Zrak je zagađen, a radnici u šoku: 'Teško je...'

Požar Zagreb Zagreb Advent Run
U METALČEVOJ ULICI /
Požar na krovištu zgrade kod Doma sportova u Zagrebu: Vatrogasci otkrili što se dogodilo