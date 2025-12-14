Požar na krovištu zgrade kod Doma sportova u Zagrebu: Vatrogasci otkrili što se dogodilo

U subotu je u Metalčevoj ulici u Zagrebu izbio požar na krovištu stambene zgrade. Prema prvim informacijama vatrogasaca, riječ je o požaru čađe u dimnjaku koji se proširio iz cijevi koja vodi iz podrumskog stana.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Foto: Emica Elvedji/pixsell

"Vidio sam dim i čuo vatrogasce, ali nisam znao o čemu je riječ. Smrdilo mi je na petarde…", rekao je čitatelj Net.hr-a.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Baš se tamo, podsjetimo, danas održalo jubilarno deseto izdanje Zagreb Advent Run. Start i cilj utrke bio je ispred hotela Zonar Zagreb, a zbog sigurnosti Metalčeva i Žajina ulica su zatvorene od 8 do 16 sati.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

