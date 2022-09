Nakon što je jučer izbio požar u jednoj kući u Zaprešiću, buktinja se počela preko krovova širiti na dvije kuće pored. "Tu stanujem u ovoj zgradi i meni je to izgledao tko horor pravi, ali doslovce. Ja ne znam ništa o uzroku, zbog čega se to dogodilo. Što sam ja po mraku vidjela, vatrogasci su došli u razumno vrijeme", kaže Anja iz Zaprešića za RTL.

"Znam Zaprešić dobro pa onda gledam, gledam i prepoznam ovo. Ovo je užas živi, samo je jedna stvar u svemu tome dobra, a to je da nitko nije fala Bogu nastradao", kaže Petar iz Zaprešića. "Nedavno je baš prolazio dimnjačar. To curenje plina i tako. Ja volim da mi to pogledaju s onim aparatićem…ali ovo je strašno", kaže Marija iz Zaprešića.

Curenje plina?

Sumnja se da je do požara došlo zbog curenja plina i zbog radova koji su se odvijali u kući koja je najteže stradala. Po toj verzija iskra od varenja ili nečeg sličnog zapalila je gume i vatra se proširila. "Bilo nas je ovdje ukupno 7 vozila i 21 vatrogasac, što dobrovoljno, što profesionalno", rekao je Željko Barun, zapovjednik JVP-a Zaprešić i dodao da je gašenje trajalo do ranih jutarnjih sati. U 23 sata je požar bio lokaliziran, ali je gašenje trajalo do 2 ujutro.

Srećom, 8-ero stanara prošlo je bez ozljeda, na vrijeme su izašli. No, u svojim kućama neko vrijeme neće moći živjeti. "U ovom trenutku su smješteni kod obitelji. Mi smo ponudili smještaje u našem motelu, ali su rekli da nema potrebe, da su sada kod obitelji. No, ako će obnova potrajati dulje, mjesec dva ili tri mi ćemo najam stana ili objekta gdje će biti platiti iz proračuna kao dio naše pomoći", kaže Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića.