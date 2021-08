Jutros je kod Trogira buknuo veliki požar te još uvijek nije pod kontrolom. S vatrenom stihijom bori se 170 vatrogasaca, tri kanadera i dva air-traktora.

Požar je započeo iza 10 sati kod Segeta Gornjeg, a zbog blizine dalekovoda u tom je mjestu isključena struja, kao i u Marinskoj Zagori. Također, zbog požara i slabe vidljivosti neki zrakoplovi nisu mogli sletjeti u splitsku zračnu luku. Promet na cestama regulira policija.

Splitski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević za RTL Danas otkrio je situaciju na terenu.

"Situacija je povoljnija nego prije pola sata ili sat vremena. Još je aktivan sjeverno-istočni dio. Došlo nam je u pomoć 25 vojnika, namjenski organizirane snage za gašenje požar. Sada je teren nepristupačan i ne možemo nego s naprtnjačama to rješavati. Nastojim do noći privesti situaciju da koliko toliko bude povoljna, da izdržimo do jutra pa sutra nastavak", rekao je Kovačević.

Dodao je kako su prema njegovim informacijama nagorjele dvije kamp kućice te da stambeni objekti nisu ugroženi.

Mještani bez struje

Otkrio je kada će stanovnici okolice ponovno dobiti struju.

"Struja će se vratiti. Dok zemaljske i zračne snage rade, kada je vatra ispod dalekovoda, ne idu zajedno struja i voda i on se radi sigurnosti gasitelja treba isključiti. Čim se maknemo s tog područja struja će biti uključena", rekao je.

Kovačević je rekao kako trenutno ne može reći koji je uzrok požara te da je to na inspekciji MUP-a. Dodao je kako gori sigurno stotinu hektara.

"Trenutno je na terenu 170 vatrogasaca, 25 pripadnika oružanih snaga, 50 vatrogasnih kamiona, 3 kanadera, 2 air tractora, helikopter. Kanaderi su prebačeni na drugi teren, dva su u šibenskom zaleđu. Imamo još snaga u pričuvi za smjenu kada bude trebalo večeras i ujutro", rekao je Kovačević za RTL Danas.

Obiteljske kuće nisu ugrožene

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban za RTL Danas rekao je kako je cijelo poslijepodne u kontaktu sa svim zapovjednicima i svim vatrogascima na terenu. "Nema ugroženih obiteljskih kuća, ima nešto mladih maslinika koji su stradali, izgorjeli u ovom požaru u Gornjem Segetu, ali obiteljskih kuća nema ugroženih", otkrio je.

Također, Boban je rekao da se po gruboj procjeni radi o 400, 500 hektara zahvaćenih požarom.

Cilj je sanirati požar do večeri

"Primarno nam je sada ovaj požar pokušati sanirati do večeri s obzirom na to da je na terenu zračne snage i to pet kanadera, odnosno dva kanadera, dva air traktora i jedan helikopter. Vi znate da oni po noći ne lete. Zato nam je sada fokus na tome da zračne snage što više ovaj požar dovedu svome kraju kako bi za cijelu noć negdje oko 170 vatrogasaca, a onda za sat vremena i vojska bi pomogla u gašenju rubnih dijelova ovog požara", rekao je.

Dodao je i kako među stanovništvom, ali i među turistima nema panike jer se radi o nenaseljenom području.

"Ima u Općini Segetu, Gornjem Segetu nekakvih naselja, prošao je požar kroz njih, međutim to su napuštene kuće u kojima dugo nitko ne živi. Naime, nemaju ni krovišta i nije bilo ni štete jer su vatrogasci na vrijeme taj dio obranili", poručio je.

"50 vozila je na terenu. Naravno da je uvijek potrebno imati što više i više opreme što smo mi u posljednje dvije godine stvarno maksimalno napravili . Mi smo samo kao županija u posljednje dvije godine 32 vozila nabavili za vatrogasna društva za područje naše županije. kanadera znate i sami da imamo", rekao je Boban.