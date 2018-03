POTRAGA I NA UNI: Dječak (13) nakon prevrtanja čamca pao u rijeku, traže ga spasioci u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Za 13-godišnjakom kod Dvora na Uni traga 21 pripadnih HGSS-a u četiri čamca i tri ronioca, dok s druge strane obale dječaka traži više od 50 pripadnika spasilačkih službi.

Jučer poslijepodne je u Republici Srpskoj kod Novog Grada nestao 13-godišnji dječak nakon što se na rijeci Uni prevrnuo čamac u kojem je bio. S dječakom su u čamcu bile još dvije osobe (26 i 34 godine), no one su uspjele isplivati na obalu i sada su na sigurnom. Dječak još nije pronađen, no postoji mogućnost da je isplivao na hrvatskoj strani rijeke Une pa su hitne službe BiH o nesreći obavijestile i hrvatski GSS.

