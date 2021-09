Za nestalim mladićem kojeg traži na Perućkom jezeru i dalje nema novih informacija. S obzirom da je pao mrak, potraga se zaustavlja i nastavlja sutra.

Potraga nije jednostavna. Jezero je dugo 12 km, a ima nezgodnu konfiguraciju dna. Ima i mlinova, kuća te građevina potopljenih nastankom akumulacijskog jezera.

Pročelnik HGSS stanice Split Darko Gavrić rekao je za RTL Danas kako su psi reagirali na nekoliko mjesta na jezeru. "Nadali smo se da ćemo nešto možda pronaći. Imali smo danas nekoliko timova ronilaca, što iz HGSS-a, što iz Specijalne policije, pridružili su nam se kolege iz Crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije. Sutra ćemo nastaviti s potragom."

'Bilo je već ovakvih situacija, i sa sretnim završetkom'

"Danas je, eto, tako kako jest. Vjerujemo u dobar ishod, uvijek se nadamo. Imali smo i prije ovakvih situacija i nakon nekoliko dana pronašli bismo nestalu osobu. Živu. Zato i vjerujemo da još ima nade", rekao je Gavrić.

HGSS-ovac je novinaru RTL-a pokazao snimke drona te mjesto koje je mladić pokušao preplivati. Radi se o najužem dijelu jezera.

"Ne znamo, naravno, sve što se događalo. Ali razlog zašto smo se bazirali na područje Perućkog jezera je to što sa sigurnošću možemo reći da smo tu pronašli odjevne predmete i druge osobne predmete nestale osobe. Osim toga, u razgovoru s njegovim najbližima, on je već mjesecima govorio da želi preplivati Perućko jezero i, evo, imat bit' da se na to konačno odlučio u nedjelju", zaključio je Gavrić.