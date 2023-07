Šestogodišnjeg dječaka Thibautsa iz Belgije je prije pet dana ugrizao poskok dok je s obitelji šetao Nacionalnim parkom Paklenica. Kada su se nakratko zaustavili kod rijeke dječak se uhvatio za granu, no nije vidio da je tamo ležala zmija nakon čega je krenula utrka s vremenom, piše Danas.hr.

Dječaka je zmija ugrizla za prst, a njegova obitelj nije bila sigurna je li u pitanju bila zmija otrovnica. Počeo se osjećati slabo, ali na tom mjestu nije bilo mobilnog signala pa su se odlučili vratiti na ulaz u park gdje su uočili stanicu za prvu pomoć, ispričao je njegov otac za Nieuwsblad.

Otac ga nosio na ramenima

Otac ga je nosio na ramenima što se pokazalo kao jedan od poteza koji mu je spasio život. Da je hodao, krv bi brže kolala te bi se otrov brže širio njegovim tijelom. Obitelj se odlučila vratiti do ulaza u park otkud ih pripadnici HGSS-a i djelatnici parka prevezli do bolnice.

Njegova je majka nasreću uslikala zmiju zbog čega kasnije nije bilo dileme kada su stigli do prve pomoći. Zmija je bila otrovna, a tamošnji djelatnici nikada nisu vidjeli dijete koje je ugrizao poskok.

Dječaku su u zadarskoj bolnici ubrizgali protuotrov. No, budući da se radilo o djetetu liječnici nisu odmah znali koja je preporučena doza pa su roditelji strahovali za život svoga sina. "Bilo je kao u filmu. Otrov se polako širio s mjesta ugriza, a uzrokuje smrt ako stigne do srca. Kod Thibautsa je otrov stigao do pazuha", ispričao je njegov otac.

Prevezen u splitsku bolnicu

Dječak je zatim prevezen u splitsku bolnicu gdje se, kako doznaje Danas.hr, trenutno nalazi na intenzivnom odjelu. Obitelj se nada da će se idućeg tjedna moći vratiti u Belgiju, a roditelji žele upozoriti druge turiste na opasnost koje ni oni sami nisu bili svjesni. Ističu da nigdje nisu uočili znakove koji bi ih upozorili na ovako nešto.

Ravnateljica Nacionalnog parka Paklenica, Natalija Andačić, za RTL Danas je istaknula kako su ugrizi otrovnica izuzetno rijetki. "Sjećamo se samo jednog slučaja da je poskok ugrizao posjetitelja parka u posljednjih dvadesetak godina", kazala je.

Dodala je da su djelatnici parka uvijek spremni uskočiti u pomoć, a u koordinaciji s HGSS-om takve se intervencije odrade puno brže i kvalitetnije.

