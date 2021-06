Netko je od učenika zadarskoj profesorici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zadru ulio dezinficijens u piće. Zbog toga je profesorica završila na Hitnoj pomoći. "Ako se popije gutljaj ili dva, može doći do mučnine. Svakako savjetujemo da se potraži pomoć liječnika, a to najčešće prođe samo od sebe", rekla je za 24sata Magda Đuzel, šefica Odsjeka za sigurnosno-tehničke listove pri HZJZ-u.

Marjana Bakmaz, ravnateljica škole, potvrdila je za 24sata da se djelatnica škole otrovala. "Jako nas je iznenadilo. U tom su razredu uglavnom maloljetnici, ali sve ćemo utvrditi. Kamere nemamo u razredu, a dezinficijens je u piće stavljen tijekom malog odmora. Obavljamo razgovore s učenicima i roditeljima. Kad se utvrdi krivac, izreći ćemo najstrože sankcije. Nasreću, djelatnica je dobro i već danas se vraća na posao", kazala je ravnateljica.

Je li riječ o pokušaju ubojstva?

Poruka zadarske policije je kako imaju saznanja o tome te da se izvidi provode i da se njima trebaju utvrditi sve relevantne okolnosti za daljnju obradu. Novinari su pitali odvjetnika Rafaela Krešića kakve bi posljedice mogao imati počinitelj, ili čak počinitelji i je li ovo pokušaj ubojstva.

"Da bi se to djelo okarakteriziralo kao pokušaj ubojstva moraju biti ispunjena dva elementa, nevezano radi li se o maloljetniku ili punoljetniku. Prvo, mora se odrediti je li u piće stavljena velika količina dezinficijensa koja bi mogla uzrokovati smrt. Drugi element je koja je bila namjera počinitelja. Mora se točno utvrditi da su počinitelji htjeli ubiti profesoricu, a to mi se, po ovom što znam, čini malo vjerojatnim. U svakom slučaju, ovdje se radi o dovođenju u opasnost, a to će se utvrditi istragom", objasnio je odvjetnik za 24sata.

"Sve su to biocidni proizvodi koji prolaze kontrolu pri Ministarstvu zdravstva te se na etiketi mora jasno istaknuti njihova primjena", pojasnila je Đuzel o dezinficijensima koji su tijekom pandemije na gotovo svakom koraku.