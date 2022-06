Nekadašnja SDP-ova zastupnica u Saboru Vesna Škulić u srijedu je na svojem profilu objavila da ju je u noći s utorka na srijedu brutalno napala žena koja joj je pružala pomoć u domu. Kako kaže, žena koja se brinula za nju je u noći s utorka na srijedu napala i Škulić i njezina psa.

'Zatvorila je sve prozore da me nitko ne može čuti'

"Sinoć od pola devet do pola noći doživjela sam pravu životnu dramu! Žena ili monstrum koja mi je pružala usluge pomoći i brige za dosta pristojnu plaću prema našim uvjetima i vremenima u kojima živimo, bacila me na pod iz kolica, prije toga me čupala i tukla glavom o zid, vezala maramom usta i odvukla na kauč dobro znajući da me ne smije ostaviti u tom položaju jer dolazi do gušenja.

Zatvorila je psa u kupaonicu da ni on ne može pomoći, mene vezanu, odnosno vezanom maramom preko usta ostavila u stanu. Prije toga je zatvorila sve prozore da me nitko ne može čuti, pojačala ton na TV-u, zatvorila vrata od dnevnog boravka, uzela mi bankovne kartice, dva mobitela i još neke stvari, zaključala protuprovalna vrata i otišla u nepoznatom smjeru", napisala je Škulić na svom Facebook profilu.

Policija: Otuđila je kartice, mobitele i ostalo

Sada se službeno oglasila i zagrebačka policija. Pomagačica iz doma je kazneno prijavljena za razbojništvo.

"U utorak, 14. lipnja oko 20.40 sati (prijavljeno 15. lipnja) na području Susedgrada u Ulici Vilima Korajca, prema dosad prikupljenim informacijama, u stanu je 36-godišnja državljanka Republike Srbije uz uporabu tjelesne snage počinila razbojništvo nad 61-godišnjakinjom te otuđila kartice, mobitele i ostalo. Materijalna šteta iznosi više tisuća kuna", izvijestila je policija te dodali kako policijski službenici intenzivno tragaju za osumnjičenom osobom.