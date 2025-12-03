FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POLICIJA TRAŽI POMOĆ /

Divljao kroz Varaždin pa pogazio maloljetnu pješakinju: Pobjegao s mjesta nesreće

Divljao kroz Varaždin pa pogazio maloljetnu pješakinju: Pobjegao s mjesta nesreće
×
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Zbog prebrze vožnje nije uspio zaustaviti vozilo na pješačkom prijelazu, gdje je prednjim dijelom vozila udario u maloljetnicu

3.12.2025.
10:05
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Varaždinska policija traži svjedoke nesreće u kojoj je nastradala maloljetna pješakinja (17). 

Sve se dogodilo u utorak oko 6.30 sati kada se nepoznati vozač kretao Trakošćanskom ulicom iz smjera Ulice braće Radić. Zbog prebrze vožnje nije uspio zaustaviti vozilo na pješačkom prijelazu, gdje je prednjim dijelom vozila udario u maloljetnicu.

Nakon nesreće, vozač je pobjegao s mjesta događaja bez da je pružio pomoć ozlijeđenoj osobi ili obavijestio policiju.

Policija traži pomoć

"Policijski službenici nastavljaju daljnji rad u cilju utvrđivanja svih okolnosti te pozivamo građane koji imaju informacije o ovoj prometnoj nesreći da se jave u Postaju prometne policije Varaždin ili na broj telefona 192, odnosno 042/372-404", priopćili su. 

Maloljetna pješakinja zatražila je pomoć u Općoj bolnici Varaždin, a njezine će ozljede biti naknadno okvalificirane.

POGLEDAJTE VIDEO: Pješak poginuo u teškoj prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici. Kamion naletio na njega

Udario PješakaVaraždinPolicija Traga Za Počiniteljem
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POLICIJA TRAŽI POMOĆ /
Divljao kroz Varaždin pa pogazio maloljetnu pješakinju: Pobjegao s mjesta nesreće