Divljao kroz Varaždin pa pogazio maloljetnu pješakinju: Pobjegao s mjesta nesreće

Varaždinska policija traži svjedoke nesreće u kojoj je nastradala maloljetna pješakinja (17).

Sve se dogodilo u utorak oko 6.30 sati kada se nepoznati vozač kretao Trakošćanskom ulicom iz smjera Ulice braće Radić. Zbog prebrze vožnje nije uspio zaustaviti vozilo na pješačkom prijelazu, gdje je prednjim dijelom vozila udario u maloljetnicu.

Nakon nesreće, vozač je pobjegao s mjesta događaja bez da je pružio pomoć ozlijeđenoj osobi ili obavijestio policiju.

Policija traži pomoć

"Policijski službenici nastavljaju daljnji rad u cilju utvrđivanja svih okolnosti te pozivamo građane koji imaju informacije o ovoj prometnoj nesreći da se jave u Postaju prometne policije Varaždin ili na broj telefona 192, odnosno 042/372-404", priopćili su.

Maloljetna pješakinja zatražila je pomoć u Općoj bolnici Varaždin, a njezine će ozljede biti naknadno okvalificirane.

