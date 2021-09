Najmanje pet istražiteljskih timova iz pet europskih zemalja uspjelo je riješiti slučaj star 16 godina u kojem je bosanskohercegovačkom poduzetniku Ljubomiru Gladoviću plaćeni ubojica u stanu u Novom Zagrebu ugurao pištolj s prigušivačem u usta, pucao te ga ostavio misleći da je mrtav.

Do počinitelja, na kraju se ispostavilo neuspješnog pokušaja ubojstva, doveo je još jedan krimen. Naime, u svojoj kući u Münchenu u prosincu je ubijena državljanka Srbije i Njemačke. Prema rezultatima istrage, koju je predvodila zagrebačka krim policija, likvidator je isti.

Jutarnji piše kako je riječ o vrlo istaknutoj osobi u krim miljeu Republike Srpske, koja je bila ključni svjedok tamošnjeg tužiteljstva na suđenju bandi pljačkaša banaka. No, od svjedoka se prometnuo u glavnog sumnjivca, kojem možda napad u Zagrebu i ubojstvo u Münchenu nisu jedini zločini.

Ostavio je DNK

Naime, istraga nastoji utvrditi je li ta osoba kao "šetač" izvršavala ubojstva ili neka druga kaznena djela diljem Europe. Dok traje istraga, on je u minhenskom pritvoru, otkuda je stigao iz Srbije temeljem Interpolove tjeralice i nakon uhićenja na granici s BiH. Zbog pokušaja ubojstva Ljubomira Gladovića, zagrebačka je policija podnijela kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici. No, za taj pokušaj ubojstva bi mu se moglo suditi i u Njemačkoj, ovisno o dogovoru između dvije zemlje.

Ljubomir Gladović je u Hrvatskoj prije 16 godina završio bježeći od kaznenog progona zbog gospodarskog kriminala. U trenutku kad je 6. srpnja 2005. izlazio iz prijateljeva stana, dočekala su ga dvojica maskiranih muškaraca, od kojih mu je jedan ugurao pištolj s prigušivačem u usta i pucao. Potom su pobjegli, misleći kako je Gladović mrtav.

No, metak je prošao kroz čeljust i izašao na stražnjoj strani vrata, pa je Gladović nakon nekog vremena uspio ustati i sam se odvesti na Hitnu pomoć, gdje su ga prebacili u KB Dubrava na operaciju. Dosad nepoznat detalj istrage bio je to što je jedan od napadača ostavio svoj DNK na poprištu. No, policiji je trebalo 16 godina da otkrije čiji je to DNK.

Nakon što je u Münchenu tijekom pljačke ubijena 66-godišnja Mira Kostov, počinitelj je ostavio svoj DNK. Unošenjem u međunarodnu bazu podataka, otkriveno je da se radi o istom DNK iz zagrebačkog pokušaja likvidacije. U istragu se vrlo brzo uključila i austrijska policija koja je u svojim datotekama imala sličan, no ne i identičan DNK, jer se radilo o bliskom srodniku ubojice.

Nakon nekoliko mjeseci istrage policija je otkrila kako je napadač 52-godišnji Milan Reljić iz Banje Luke. Drugi napadač na Gladovića je 61-godišnji slovenski državljanin koji je trenutno u bijegu.

'Mrtav si'

Osim što je bio krunski svjedok Tužiteljstva RS u slučaju protiv bande pljačkaša banaka, Reljića se dovodilo u kontekst s nizom nasilnih kaznenih djela, ali i organiziranim kriminalom. Navodno je na suđenju 2018. u Banjoj Luci, jedan od optuženika prigovorio sudu što za svjedoka zove čovjeka koji je "sudjelovao u plaćenim ubojstvima i teškim ubojstvima u Zagrebu i Banjoj Luci". Reljić mu je na izlasku iz sudnice kratko poručio: "Mrtav si".

Državljanstvo BiH štitilo je Reljića sve dok nije odlučio poći u Srbiju, iz koje je, nakon pet mjeseci ekstradicijskog postupka, izručen u Njemačku. Tamo mu, pak, prijeti doživotni zatvor zbog ubojstva Mire Kostov. Istražitelji se nadaju da će Reljić propjevati i otkriti što je sve činio i tko su bili naručitelji. Naime, u Gladovićevu slučaju se smatra da je naručitelj bio poduzetnik i kum Milorada Dodika, Budimir Stanković, s kojim je ovaj surađivao.