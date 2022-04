Aktivistica Vladimira Mascarell (59) sudjelovala je na prosvjedu za zaštitu prostorija bračkog Vatrogasnog doma te je tom prilikom na Facebooku napisala objavu koja je glasila: "Specijalci glume gljive, ne bi se šteli mešat, kažu". Potom je zaprimila prijavu policije.

Mascarell policija tereti za prekršaj iz članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a protiv nje će se podnijeti optužni prijedlog.

'Samo sam napisala status'

"Nisam nikoga mislila time vrijeđati. Nevjerojatna stvar je ovo, ne znam tko se na to može uvrijediti. Na prosvjedu je bilo 200 ljudi, ja tamo nisam ništa loše napravila, samo sam napisala status. Rečeno mi je u policiji da je iz centrale policije došao nalog, da su pregledavali Facebook za vrijeme prosvjeda, da su javili u policijsku upravu da me moraju prijaviti jer sam to napisala na Facebooku. I jutros su me zvali iz policije. Dobila sam službenu prekršaju prijavu", kazala je Mascarell za Index.

U policijskoj postaji Mascarell je, govori, objašnjavala što je mislila kada je napisala da su specijalci stajali kao gljive, pojasnivši im da se radi o metafori koja znači da su specijalci stajali na mjestu.

Aktivistica je kazala da su joj u policiji rekli da je njihova "Facebook jedinica", odnosno služba koja se bavi kontrolom društvenih mreža, zaključila da ona svojim statusom vrijeđa službene osobe te im narušava ugled i čast.