U subotu je izbio veliki požar u Puli, a sada je poznat i uzrok istoga, a to je otvoreni plamen nepoznatog podrijetla. Policija je obavila očevid i utvrđeno je kako je požar izbio u subotu oko 11.40 na istočnoj strani Premanturske ceste ispod stupa dalekovoda.

Izgorjelo je oko 35 hektara borove šume, niskog raslinja i suhe trave te poljoprivrednog zemljišta. Na adresi Kavrerski put izgorjelo je 25 vozila raznih marki i godišta, kao i jedna kamp-prikolica, a sve je to u vlasništvu pravne osobe iz Pule.

Izgorjela su još tri vozila, traktor, generator i prikolica, a policija i dalje nastavlja s utvrđivanjem vlasnika oštećenih vozila i predmeta i jesu li nastala još kakva oštećenja. Ukupna materijalna šteta zasad još uvijek nije poznata.

Pojavile se snimke iz drona što je ilegalno

PU istarska još jednom upozorava građane kako je u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada na području Istarske županije zabranjeno svako loženje vatre na otvorenom prostoru, jer tijekom ljetnih mjeseci zbog velikih vrućina i visokih temperature postoji veća opasnosti od izbijanja požara.

Sada su osvanule i snimke iz zraka, ali ne iz kanadera, već iz drona. No, to je u potpunosti ilegalna radnja koja predviđa sankcije operateru drona i ugrožava gasitelje iz zraka.

"Kada je veliki požar na žalost zahvatio Grad Pula tamošnji lokalni portal Glas Istre HR objavio je članak s sljedećim naslovom 'Pogledajte fascinantne, filmske snimke velikog požara iz drona!' Uz navedeni članak koji je sve samo ne fascinantan, objavljeno je devet videozapisa iz zraka za vrijeme požara u Puli. Iako je propisano EU regulativom koju je izdala EASA – European Union Aviation Safety Agency, a koju u RH provodi Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, zabranjeno je obavljanje letačkih operacija iznad mjesta izvođenja žurnih intervencija. Unatoč tome operator / pilot bespilotnog zrakoplova – drona upravljao je svojim bespilotnim sustavom iznad mjesta izvođenja žurne intervencije, čime je doveo u opasnost zdravlje, živote i imovinu", napisali su na stranici Bespilotni sustavi u kriznim situacijama Hrvatska, stručnjaci koji se bave zaštitom i spašavanjem te kriznim menadžmentom.

'Ovoga puta je izbjegnuta nesreća, no...'

"Naime svaka letačka operacija sa sobom donosi određene rizike. Letačkih operacija ove vrste u vatrogastvu (let iznad požara) spadaju u rizične. Razlog tome su visoke temperature koje mogu dovesti do zamora materijala te može doći do pada letjelice. No, nažalost tu nije kraj priče, isti operator/pilot koristio je i zračni prostor koji su koristili kanaderi za potrebe gašenja požara što je također zabranjeno.

Naši stručnjaci analizirali su sve snimke objavljene na spomenutom portalu. Ukoliko je operator/pilot upravljao letjelicom tipa DJI Phantom, DJI Mavic, DJI Mavic mini (što je velika vjerojatnost) morao je biti jako blizu kanadera obzirom da u jednom trenutku kanader zauzima 1/4 slike. Ovoga puta je izbjegnuta nesreća, no već prilikom sljedeće intervencije kanadera može doći do sudara bespilotne letjelice s kanaderom a time i do nepotrebnih žrtava. Apeliramo na sve operatore/pilote ne izvodite letačke operacije iznad područja gdje se izvode žurne intervencije", upozoravaju.