Nakon uhićenja bivšeg šefa JANAF-a Dragana Kovačevića, cjelokupna je javnost doznala za "klub" u Slovenskoj 9 u Zagrebu, u kojem se družio s viđenijim uglednicima iz društvenog i političkog života. No, u toj ulici, točnije u zgradi na raskrižju s Ulicom grada Mainza, postoji još opskurnih prostora s političkom pozadinom.

Naime, u dvosobnom stanu od pedesetak kvadrata s čajnom kuhinjom i toaletom, u ponedjeljak predvečer intervenirala je policija. Taj je prostor, inače u vlasništvu Grada Zagreba, nekoć koristio HDZ, ali i Društvo za sportsku rekreaciju Črnomerec. Sada su ga počele koristiti stanarima zgrade nepoznate osobe.

Problematičan prostor

"Bilo je samo pitanje vremena kad će netko ući u taj prostor koji zjapi prazan. Potres je zgradu koja je iz 1904. godine, dodatno još načeo, ali svejedno to ne može biti prepreka obitelji bez krova nad glavom da se snađe i potraži utočište. Vidjela sam jednog dečka kako je unosio neke stvari, ali sve mi je to izgledalo kao kad se useljavaju skvoteri", rekla je za Jutarnji stanarka zgrade.

Njena je susjeda, pak, dodala kako je s tim prostorom uvijek bilo problema, od neplaćenih računa, do skupljanja potpisa za radove nakon pucanja cijevi. "Grad Zagreb je maćeha svojim nekretninama, a to pokazuje i ovaj prostor koji trune, umjesto da na njemu Grad simbolično zarađuje. Kad su se trebale sanirati cijevi, ući u lijevi dio koji je koristio HDZ bila je nemoguća misija. Bilo je jako teško doći do ključa. Nikako nismo uspijevali doći do osobe koja ima ključeve. Bila je to velika tajna koju su čuvali za sebe", otkrila je.

Ni riječi od policije

Iz Policijske uprave zagrebačke, pak, nisu otkrili ništa, jer su izvidi, kojima će se utvrditi što se zapravo dogodilo - i dalje u tijeku.