Jučer, u utorak, na autocesti A4 Zagreb-Goričan, kod čvora Breznički Hum, kamere Hrvatskih autocesta s snimile su kamion čiji je vozač promašio valjani izlaz na autocestu te izašao na nju, ali u krivom smjeru. Srećom, odmah je shvatio što je učinio pa je izveo riskantan manevar zaokrenuvši svoje golemo vozilo preko sve tri prometne trake.

Policijska uprava varaždinska danas se oglasila o tom događaju. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Opasno polukružno kretanje

U utorak, 9. svibnja oko 11.40 sati na autocesti A4, kod čvora Breznički Hum, 37-godišnji rumunjski državljanin upravljao je teretnim vozilom. Isti se iz smjera naplatne postaje Breznički Hum uključio u promet na zapadnu kolničku traku u smjeru Varaždina u zabranjenom smjeru pri čemu je na autocesti s fizički odvojenim kolničkim trakama za promet vozila, iako nije smio kretao na dijelu kolnika namijenjenom za promet vozila iz suprotnog smjera u suprotnom ili zabranjenom smjeru.

Tom je prilikom vožnjom unatrag započeo radnju vozilom polukružnog okretanja, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može učiniti bez opasnosti po druge sudionike u prometu ili imovinu, ne vodeći pritom računa o smjeru kretanja i položaju svog vozila, iz kojeg razloga je zadnjim dijelom priključnog vozila udario u zaštitnu odbojnu ogradu.

Napustio mjesto nesreće, naknadno priveden

Nakon prometne nesreće vozač je navedenim teretnim vozilom, napustio mjesto prometne nesreće, a da oštećenom vlasniku odbojne ograde, nije ostavio podatke o sebi i vozilu kojim je uzrokovao prometnu nesreću. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.

37-godišnjak je naknadno pronađen kojom prilikom je odbio alkotestiranje. Priveden je u prostorije PPRP Varaždin, te će 10. svibnja biti doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Varaždinu.

Za počinjene prekršaje prijeti mu izricanje ukupne novčane kazne u iznosu do 6.480 eura i kazna zatvora u trajanju do 120 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju RH u trajanju do 24 mjeseca.