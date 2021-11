Danas je ispred zgrade Osnovne škole 'Vjekoslav Klaić u Garčinu policija učiteljica stvarala probleme zbog COVID-potvrda i snimala policiju koja je na kraju intervenirala i uhitila ju, javlja 24sata.

Uhićenje se navodno dogodilo jer nastavnica unatoč upozorenjima policijskih službenika nije prestane snimati ih vlastitim mobitelom.

Problemi počeli jučer

Policijski službenici su navodno morali i uhititi učiteljicu koja ih je snimala jer su intervenirali nakon što je u školu željela ući bez COVID-potvrde. Problemi su počeli još jučer. "Jučer je u Klokočevik na nastavu došla vjeroučiteljica koja prije ulaska u zgradu škole nije željela predočiti potrebnu dokumentaciju. Pitali smo je ima li COVID-potvrdu, potvrdu o preboljenju ili negativan test, no nije nam na uvid dala ništa od toga. Dalje smo samo nastavili raditi svoj posao. Prema uputama Ministarstva, Odluci Stožera, uputama Nastavnog zavoda za javnog zdravstva, nismo je mogli pustiti u zgradu škole", rekla je ravnateljica za SBplus.hr.

Kaže da su imali spremnu službenu bilješku za takve slučajeve kada osobe dođu na radno mjesto, ali ne prilože potrebnu dokumentaciju, odnosno, kada im zbog toga nije omogućen ulazak na posao.

"Jučer su se u krugu škole našle i nepoznate osobe, a zbog njihova ponašanja, bila sam prisiljena pozvati policiju. Podršku je vjeroučiteljici jučer ispred Područne škole u Klokočeviku pružila i nastavnica Likovne kulture iz matične škole u Garčinu pa smo pretpostavili da će i danas biti sličnih situacija, no nismo niti slutili da bi mogle završiti uhićenjem.

Ujutro je nastavnica Likovne kulture trebala od pola osam imati nastavu u Garčinu. Procedura je na ulasku u školu bila jednaka. Snimala me mobitelom na ulazu, pitala otkud mi pravo da je pitam za potvrde. Pokušala sam na smiren način još jednom pojasniti svoje obveze i sve odraditi prema gore spomenutim uputama. U krug škole i danas su ponovno došli meni nepoznati ljudi. Nastavnica je pokušala ući u školu i na druga vrata te sam je u tomu spriječila. Nakon toga sam pozvala policiju", priča.

Ravnateljica tvrdi da učiteljica bilješku nije željela potpisala. "Policija me nakon toga uputila neka se vratim u školu, kazavši kako će oni riješiti situaciju pred zgradom. Što se dalje događalo, ja ne znam, ali dok sam bila prisutna, nastavnica je čitavo vrijeme snimala policijske službenike. Oni su je desetak puta opomenuli da to ne smije činiti te da im se ne obraća na grub način, no očigledno ih nije poslušala. Djelatnici se ne moraju cijepiti, ali moraju se testirati. Uistinu smo učinili sve kako bi sustav funkcionirao, svima izlazimo u susret, ali - slagali se mi s tim privatno ili ne - pravila moramo poštovati želimo li ući na radno mjesto", rekla je za SBplus ravnateljica Osnovne škole „Vjekoslav Klaić", Danijela Erić koju je čitava situacija potresla.