Prometni policajci su u Sesvetama Ludbreškim usred bijela dana, u 14.50 sati, zaustavili 39-godišnjaka koji je upravljao automobilom u pijanom stanju. Alkotestom je utvrđeno da je u krvi imao nevjerojatnih 4.27 promila alkohola, piše Novi list.

Teško pijani vozač doveden je u Policijsku postaju Ludbreg i smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje, a protiv njega bit će podnesen Optužni prijedlog prekršajnom odjelu nadležnog općinskog suda.

Prijete mu novčana kazna, zatvor i zdravstveni pregled

Prijeti mu izricanje novčane kazne u iznosu do 20.000 kuna, kazna zatvora u trajanju do 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 3 mjeseca. Nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju slijedi mu i određivanje 6 negativnih prekršajnih bodova, a bit će upućen i na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled.

Inače, vozač postaje apsolutno nesposoban za sigurnu vožnju pri koncentracijama alkohola iznad 1.3 promila, a 4 promila je granica kod koje zbog intoksikacije alkoholom može doći do smrti.