Splitska policija ​i dalje traga za 29-godišnjim Ivanom Božićem koji je u prvom satu srijede u središtu grada, ne želeći stati na njegovu naredbu, Golfom oborio mladog policajca te mu nanio teške i po život opasne ozljede, sada je u stabilnom stanju, ali i dalje pod intenzivnim nadzorom liječnika.

Iz policije su u četvrtak ujutro novinare izvijestili da intenzivna potraga i dalje traje, provodila se ​cijelu noć​, a nastavljena je ​i ​jutros.

Naglasili su kako su u potragu uključene sve raspoložive policijske snage te poduzimaju niz mjera i radnji kako bi pronašli 29-godišnjeg muškarca.​

Teško ozlijeđeni prometni policijski vježbenik i dalje je u bolnici, prema posljednjim informacijama stanje mu je stabilno, ali​ je i dalje pod intenzivnim nadzorom liječnika.​

U policiji još jednom pozivaju građane da ih nazovu na 192 ukoliko imaju informacije gdje se skriva Božić ili imaju bilo kakva saznanja o njemu.

Teško ozlijedio policajca

Ivan Božić teško je ozlijedio 20-godišnjeg policajca u srijedu sat vremena nakon ponoći, kada u Ulici Domovinskog rata na policijski znak 'Stop' nije želio zaustaviti crni Golf, već je pri brzini udario policajca, za čiji se život u splitskoj bolnici i dalje bore liječnici.

Da je upravo on počinio to nedjelo javnost je doznala nakon što je policija prvo objavila snimke nadzornih kamera, na kojima se vidi automobil koji je vozio, a nedugo nakon toga objavili su i njegovu fotografiju te pozvali građane da im pomognu u detektiranju i njegovu hvatanju.

U potrazi sudjeluju svi rodovi policije, iz koje zaustavljaju vozila u prometu, pregledaju ih, pa čak i autobuse te kamione.

Splitskoj policiji pomažu i kolege iz šibensko-kninske Policijske uprave, s obzirom na mogućnost da je odbjegli Božić tamo pobjegao jer je porijeklom iz Čvrljeva kod Unešića. Za sada potraga ne daje rezultata, a policija građane moli za strpljenje jer će, očito, tijekom dana svi oni koji sjednu za volan dio vremena biti u kolonama.

Otežano lociranje

Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje da je policija dobila dojave da bi se bjegunac mogao kriti na području Solina i okolice, pa su tijekom noći izvršili pretrage nekoliko stanova i kuća.

Lociranje bjegunca otežano je jer on sa sobom nema mobitel pa ga je nemoguće locirati i pratiti njegovo kretanje preko signala i baznih stanica. Zato se policija mora osloniti na dojave građana i obavijesne razgovore s osobama iz Božićevog kruga obitelji, prijatelja i poznanika što onda dovodi i do krivih informacija poput one da je u srijedu popodne viđen u splitskoj bolnici zbog čega je KBC Split u jednom trenutku bio "pod opsadom" specijalne i interventne policije.

Prema posljednjim informacijama, ozlijeđeni policijski službenik i dalje je u bolnici, stabilno je te je pod intenzivnim nadzorom liječnika.

Policija još jednom poziva građane da ukoliko imaju informacije gdje se skriva Ivan Božić ili imaju bilo kakva saznanja o njemu, nazovu 192.