POLICAJCI GA BRUTALNO PREMLATILI I SLOMILI MU REBRA: ‘Ušao sam u postaju zdrav, a izašao van premlaćen’

38-godišnji vozač svjedočio je o okolnostima koje su prethodile njegovu teškom premlaćivanju u Prometnoj policijskoj postaji

Jučer je u Rijeci svjedočio 38-godišnji vozač, automehaničar po zanimanju iz Rijeke o okolnostima koje su prethodile njegovu teškom premlaćivanju u Prometnoj policijskoj postaji zbog čega je doveden u životnu opasnost i za koje se terete policijski službenici, Igor Sarvaš (40), Dražen Kerovec (30) i Sanjin Žutelija (46), piše Novi list.

Naime, sve se dogodilo 26. rujna 2015. godine oko 21 sat, na raskrižju Ulica Školjić, Ivana Grohovca i Vodovodne ulice, kada su prometni policajci zaustavili vozača za upravljačem osobnog automobila Ford kojeg su tog istog dana oko 1.30 sati ujutro na području općine Čavli-Cernik također zaustavili te mu izdali mjeru opreza zabrane upravljanja motornim vozilom jer je imao 3,09 promila alkohola u krvi.

Pendrecima ga izudarali

Od izricanja zabrane upravljanja do premlaćivanja, policajci su ga još dva puta pokušali zaustaviti. Kada su ga kočano uspjeli zaustaviti zajedno su ga izvukli iz automobila, bacili potrbuške na pod te ga nekoliko puta udarili pendrecima po glavi i leđima. Potom su ga odvezli u postaju prometne policije gdje je nastavljeno premlaćivanje.

Naime, po dolasku u Prometnu policiju, policijski službenik Sanjin Žutelija e navodno rekao: “Ti zajebavaš moje ljude, sad ćeš vidjeti svoga boga”, te ga više puta udario šakama u trbuh i pendrecima po tijelu.

Teške tjelesne ozljede

Vozač je pritom zadobio teške tjelesne ozljede, serijski prijelom rebara, razdor trbušne opne, krvarenje u trbušnoj šupljini, razdor slezene, a vozač je zatražio liječničku pomoć tek nakon šest dana.

“Ukratko, ušao sam u postaju zdrav, a izašao premlaćen. Točno, kad su me zaustavili na Školjiću moje prve riječi koje sam im uputio bile su: ‘Što ne hapsite Mamiće i Horvatinčiće’, a njihova reakcija je bila da su me bacili na pod i tukli onako vezanog. Kad su me doveli u postaju, ovaj treći, me je udarao šakama govoreći mi ‘P..ka ti materina, ti ćeš moje ljude zajebavati po cesti’.

Nakon nekog vremena došla je liječnica koja mi je htjela vaditi krv ali sam joj se suprotstavio, nisam dao da mi vadi krv, suptilno joj pokazujući masnice po tijelu. Rekao sam joj da me odvede u bolnicu ali mi je odgovorila da to ne dolazi u obzir. Bila je možda tri minute u prostoriji, ali me nije pregledavala”, ispričao je vozač.

Nije mu to bilo prvi put

“Kad sam došao kući rekao sam ‘starcima’ da su me u policiji istamburali, nije mi to bilo prvi put, mislio sam da će proći, ali jedva sam pišao. Nisam iz kuće izašao sedam dana i na koncu sam uzeo taksi i otišao u bolnicu”, nastavio je.

Na pitanje zašto se oglušio na zabranu upravljanja motornim vozilima, rekao je da “nema opravdanja” te da ih nije vidio u Kamovljevoj ulici, ali da je stao na Piramidi i na Školjiću, piše Novi list.