Krajem kolovoza objavljena je snimka na kojoj se vidi kako vozač BMW-a na Pelješkom mostu pretječe kolonu vozila vozeći zaustavnim trakom. Taj isti vozač je prije tri godine skrivio nesreću i usmrtio djevojčicu. Kao maloljetnik 17. srpnja 2019. godine vozeći motocikl brzinom od 117 km/h kroz naseljeno mjesto na pješačkom prijelazu naletio na 15-godišnju Magdalenu Šimić i usmrtio je. U vrijeme nesreće imao je vozačku dozvolu A kategorije, no motor kojim je upravljao bio je prevelike kubikaže, odnosno nije imao dozvolu za upravljanje takvim motorom.

Majka stradale Magdalene potresnim statusom se javila kada je objavljena snimka divljanja, a sada je i za Potragu opisala što je sve njena obitelj prošla, i još prolazi, nakon što je divljak pokosio njenu 15-godišnju kći. Divljak koji osuđen, a još nije vidio ni dana zatvora. U međuvremenu postao je punoljetan, položio vozački i za nagradu od roditelja dobio BMW pa se, dok čeka zatvor, divljački provozao i Pelješkim mostom.

'To nije slučajnost, ubio je moje dijete'

"Kad dođem kući, sad je u školi i sad će ona doći. I onda dođe mrak i onda počne bol u trbuhu, a nje nema, nema pa nema", opisuje majka Sandra Šimić iz Orebića za RTL-ovu Potragu. Njena kćer Magdalena je imala 15 godina. Bila je vrijedna i skromna curica, pravi anđeo, govori neutješna majka. Voljela je umjetnost, imala velike planove, no na prijelazu tik do kuće, budućnost joj je oduzeo maloljetnik na motoru. Vozio je 117 kilometara na mjestu gdje je dozvoljeno 50. "Smatram da to nije slučajnost nego da je to pravo ubojstvo. Ubio je moje dijete", smatra Sandra.

I predsjednica Udruge sudaca za mladež kaže da je ovaj slučaj nedopustiv. "Iskreno rečeno maloljetnički postupak ne smije, ne smije trajati tako dugo. Ponavljam u onom dijelu da čim prije obuhvatimo njegovo loše ponašanje, dobit ćemo i bolje rezultate", kazala je Lana Peto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda. Novo divljanje, ovoga puta srećom bez žrtava, samo je otvorilo rane.

Kažnjen sa 2700 kuna

"Baš kao da se poigrava s cijelim sustavom, kao meni nitko ne može ništa. Ne pokazuje nikakvo kajanje, nije mu došlo, savjest mu ne radi. I dalje divlja i dalje se ponaša kao mali Bog", smatra Sandra. Prometni recidivist za opasnu vožnju po zaustavnom traku dobio je prekršajnu prijavu i kaznu od svega 2700 kuna. Policija ga je mogla kazneno prijaviti i za obijesnu vožnju, no to nije učinila.

"Sama obijest bi se opet mogla dokazati time što je očito se radi o vozaču koji je više puta uhvaćen u prometnim prekršajima tako da ne možemo ovdje govoriti o nečemu što je nehaj ili nešto drugo, mislim da je obijest sama po sebi jasna iz toga", kazao je Marko Ševrović, predstojnik Zavoda za prometno planiranje Fakulteta prometnih znanosti, ali ga ne čudi što za nju nije prijavljen. "Ono što vidimo iz prakse jednostavno da policija nekad vrlo često pribjegava ipak po prekršajnom zakonu iz razloga što se takve kazne vrlo često izriču i u principu vozači budu kažnjeni, a u slučaju kad ih prijave po kaznenom zakonu onda vrlo često dolazimo do sudskih odluka koje su oslobađajuće i prekršitelji prođu bez adekvatne kazne", tvrdi Ševrović.

Suci se nisu iskazali, ali ih i zakon koči

"Za taj konačni rezultat ne može se reći da su suci 100 posto krivi jer ih je zakon u jednim velikim dijelom zabremzao u tome da izreknu strožu kaznu, ali unatoč tome se po mome sudu može reći da se suci koji se bave kaznenim pravom nisu baš istakli", kazao je Radovan Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda. Zbog odredbe o rehabilitaciji suci često ni ne znaju da je netko recidivist, ali ipak ima načina da ih strože kazne. U zemlji koja je prometno među najnesigurnijima u Europi – to je, govori Dobronić, sudačka obveza.

"Očekivalo bi se i od sudaca da su sami ipak se oko tih stvari koje se događaju na dnevnoj bazi da su sami jednom formulirali neki zakonski prijedlog za izmjenu. Međutim oni su se zadovoljili na neki način, ja bi to možda malo rekao više jedan činovnički pristup", kazao je Dobronić. Zbog takvih odluka, često ispod zakonskog minimuma, kritike su stigle i od suda u Strasbourgu. Odluke kojima ubojice na kotačima prolaze uz packe i ne idu u zatvor - sramota su hrvatskog pravosuđa.

"Baca nekakvu ljagu na upravu i predsjednike sudova koji bi trebali nadzirati rad svakog pojedinog suca, svakih pojedinih vijeća. Baca ljagu i na više sudove koji bi morali imati nadzor nad tim sudovima. Baca ljagu i na naš Vrhovni sud", smatra Peto Kujundžić.

Dobronić pak kaže kako misli da može stati na kraj recidivistima koji divljaju na cestama. "Ja ću ipak paziti kakve se kazne izriču i ono što sam rekao, tamo gdje vidim jednu anomaliju gdje nema nikakvog temelja da se kazna izriče ispod zakonskog minimuma, a radi se o teškim posljedicama. Rekao sam takvim sucima, oni će biti zaustavljeni u napredovanju", kazao je.

Policija je u dvije godine recidivistima oduzela gotovo 300 vozila, ali je većina vraćena. Sudstvo i loši propisi nisu ipak jedini krivci zašto smo po smrtnosti pri dnu EU. Divljanje i vožnja pod utjecajem alkohola društveno su gotovo prihvatljivi pa statistika ne može biti drugačija - nego crna. "Prometna kultura kreće pod broj jedan od edukacije u kući. Nemoguće je promijeniti u kratkom roku, nama će trebati generacije", kazao je Ševrović.

'Za mene su roditelji veći krivci'

A to pokazuje i slučaj divljaka koji je kao maloljetnik ubio djevojčicu. "Za mene roditelji su veći krivci nego on sam jer odgoj izlazi iz kuće. I taj mali nije ubio mrava nego je ubio Magdalenu Šimić i to najviše boli", govori Sandra.

Mladića koji joj je ubio kćer i prije su upozoravali zbog divljanja i prebrze vožnje, roditelji nisu reagirali. Nakon nesreće nastavio je po starom, čak je objavljivao slike novih jurnjava. Nije pokazao žaljenje, nisu ni njegovi roditelji.