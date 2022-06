Protekle nedjelje je hrvatski državljanin Domagoj Landeka oteo dvoje djece koje ima s bivšom suprugom Anom Landekom, koja se nalazi u sigurnoj kući u Beogradu. Nakon otmice djece od sedam i pet godina prešao je granicu s Hrvatskom.

“Moj otac je krenuo da mi dovede djecu, bila su kod bake. Ja sam bila u sigurnoj kući. Dok su bili u vozilu, moj otac se tada vezivao, on se zaletio, udario u auto… Otvorio je auto i izvadio prvo Petru. On dok se snašao da uzme Filipa, on je zgrabio Filipa. Krenuli su da se natežu oko djeteta, moj otac je pustio dijete da ga ne ozlijede“, ispričala je Ana Landeka za N1 prije nekoliko dana.

Istaknula je da djeca imaju srpsko i hrvatsko državljanstvo te da ona čeka odluku o skrbništvu. Dodala je da djeca tijekom prelaska granice nisu imala nikakve dokumente. N1 je u međuvremenu došao u posjed snimke otmice i dobio očitovanje hrvatske policije.

"Tijekom granične kontrole i provjerama putem međunarodne policijske suradnje utvrđene su sve relevantne činjenice te nije bilo zakonskih zapreka da otac, sa svoje dvoje maloljetne djece nad kojima ima skrbništvo, nastavi putovanje. S ciljem zaštite interesa i dobrobiti djece, u javnosti nećemo iznositi više podataka", poručili su iz policije dodajući da su granični policajci primijetili vozilo na prijelazu u Tovarniku.

Naime, prvotna verzija događaja spominje to da su granični policajci nadređenima rekli da nisu vidjeli vozilo. Landeka tvrdi da je beogradska policija vrlo brzo poslala upozorenje hrvatskim kolegama.