Pilot Lučke kapetanije danas je snimljen u prekršaju. Naime, kako je stručnjak pojasnio za Dubrovački dnevnik on je bio zakonski u prekršaju jer je glisirao na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, ali dodao je kako pilot ipak u ovom slučaju nikog neće ugroziti.

"On bi na ovom području mogao proći ako ne glisira. Pojam glisiranje znači ako klizi po morskoj površini, a on je tuda glisirao iako to nije smio", pojasio je stručnjak za morski promet te dodao kako je Lučkoj kapetaniji to uzanca otkada imaju pilotine koje glisiraju.

"Kod ponte od Hotela Palace svaki dan prolaze i brodovi i brodice koji se moraju držati 150 metar od prirodnog kupališta i 100 metara od ograđenog kupališta. Zakonski je tako napisano da između kupača i brodova ima razmaka 100 metara ali od glisera 300 metara", naveo je.