U ponedjeljak su u Općinsko državno odvjetništvo doveli 35-godišnjeg Rumunja koji je u subotu skrivio prometnu nesreću kod Graničnog prijelaza Stara Gradiška.

Podsjetimo, on je vozio kamion i oko 16:31 kod mjesta Novi Varoš prvo probio rampu na naplati Okučani, a potom je nastavio voziti do mjesta prometne nesreće u kojoj je ozlijeđeno 18 ljudi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što ga je policija privela, uzeti su uzorci krvi radi testiranja na alkohol i opojne droge. Danas je u pratnji dvojice pripadnika interventne policije priveden u Općinsko državno odvjetništvo. Imao je lisice na rukama i pognute glave ušao je u zgradu Odvjetništva.

Kako je policija ranije objavila, očevid je provelo Općinskog državnog odvjetništva u suradnji s policijskim službenicima: "Prema do sada prikupljenim informacijama i provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 35-godišnji državljanin Rumunjske upravljao s teretnim vozilom (rumunjskih nacionalnih oznaka), te je osumnjičen da je počinio Teško kazneno djelo opće sigurnosti u svezi kaznenog djela Dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Za vrijeme događaja od 23. ožujka u vremenu od 17.30 sati do 24. ožujka do 3.05 sati promet navedenom dionicom državne ceste D5 i graničnog prijelaza Stara Gradiška bio je u prekidu. U prometnoj nesreći ozlijeđeno je 18 osoba, četiri osobe su teže, a 14 je lakše ozlijeđeno, te je oštećeno 17 vozila uz veliku materijalnu štetu. Kriminalističko istraživanje nad osumnjičenikom se nastavlja u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti za navedeni događaj".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tijekom dana Rumunja će izvesti pred istražnog suca Županijskog suda u Slavonskom Brodu koji će odlučiti ide li on u istražn zatvor ili će biti pušten na slobodu.

POGLEDAJTE VIDEO Strašna nesreća: Kamion naletio na kolonu vozila

Tekst se nastavlja ispod oglasa