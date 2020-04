PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV LEONA LUČIĆA: Žrtva prepričala kako je izgledao krvavi susret na autocesti

Karlovačko Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv Lučića, Vrhovca i Darka Purgara, bivšeg profesionalnog vojnika. Sva trojica osumnjičena su za iznudu

Zaprešićki poduzetnik Mario D. u siječnju je policiji prijavio da nepoznate osobe od njega žele iznuditi 100.000 eura. Podsjetimo, susret poduzetnika i iznuditelja prošao je u tučnjavi i krvi, a momci koji su od poduzetnika tražili novac bili su bivši inspektor i zvijezda “Krim tima 2” Leon Lučić i pripadnik Antiterostičke jedinice Lučko Andrija Vrhovac.

Lučić je završio u komi nakon što je primio udarac Marka Šintića, bivšeg MMA borca koji je s poduzetnikom došao kao prijatelj i pratnja. Cijela stvar je kulminirala još kasnije jer došlo je do prepucavanja policije i poduzetnika jer su iz policije tvrdili da Mario D. laže i da je samoicinijativno otišao na sastanak s iznuđivačima dok on tvrdi upravo suprotno. Kako god bilo, jučer je karlovačko Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv Lučića, Vrhovca i Darka Purgara, bivšeg profesionalnog vojnika. Sva trojica osumnjičena su za iznudu.

‘Vrhovac i Lučić su na mene i Šintića izvadili pištolje’

“Kada smo Marko i ja oko 11 sati došli na naplatne kućice na Lučkom, zaprimio sam poziv od nepoznate osobe da vozim točno brzinom od 120 km/h do 29. kilometra, da tamo uđem na zaustavnu traku i da se sa sva četiri upaljena žmigavca krećem naprijed. Kada smo došli do nadvožnjaka na Draganiću, uočili smo dvije muške osobe. Jedna je bila na početku, a druga na kraju nadvožnjaka.

Točno kada smo bili na 29. kilometru, ponovno me taj nepoznati zvao i rekao da stanem. Pitao sam ga gdje je, a on mi je rekao: ‘Iza tebe’. Jedna od te dvije osobe spustila se do zaštitne ograde i rekla jesam li donio novac. To je bio Andrija Vrhovac. U međuvremenu je i druga osoba, Leon Lučić, došla do Vrhovca te su i Marku rekli da izađe iz vozila. U tom trenutku Vrhovac i Lučić su na nas izvadili pištolje”, prenosi Jutarnji list ono što je Mario D. rekao istražiteljima.

Lučić rekao da Vrhovac nema veze s tim događajem

Poduzetnik i njegov prijatelj iz automobila nisu mogli ni pretpostaviti da će njihov dolazak na Draganić biti uvod u brutalnu tučnjavu s policajskim dvojcem – Lučićem i Vrhovcem. Sva trojica osumnjičenih poriču djelo.

Tako je Lučić kazao da policajac iz elitne MUP-ove Antiterorističke jedinice Lučko nema veze s tim događajem i da je nevin. S druge strane, Vrhovac je kazao da su ga lažno prepoznali jer on uopće nije prisustvovao događaju kada je došlo do obračuna. Purgar je optužen da je mobitelom zvao oštećenike, no on se branio šutnjom.

Šaka i pištolj u glavu

Dakle, nakon što je cijeli slučaj dospio u javnost i nakon što je odjeknulo ono što je poduzetnik rekao u vezi događaja, mnogi su ocijenili da policija tu nije odradila dobar posao jer su poslali poduzetnika samog da se nađe s iznuđivačima.

Kako piše Jutarnji list, te navode je u službenom iskazu potvrdio Mario D. koji tvrdi da mu je prije kretanja na “sastanak” zaprešićka policija telefonski rekla da oni ipak ne mogu ući na autocestu jer to nije njihova nadležnost. Savjetovali su mu da nazove 192 nakon što locira iznuđivače. Policija je kasnije kazala da je Mario D. otišao predati novac samoinicijativno bez konzutlacija s njima. Zaprešićki poduzetnik navodi da su se on i prijatelj našli pred uperenim cijevima pištolja kada su se našli pred ogradom pokraj nadvožnjaka. Posvjedočio je da su im rekli da preskoče ogradu te ih odmah počeli tući.

“Kada sam preskočio ogradu, Vrhovac me udario pištoljem u lice, a Lučić je Marka udario pištoljem po glavi te smo se svi počeli tući. Lučiću je ispao pištolj koji je pokupio Vrhovac. Marko i ja smo počeli bježati prema nadvožnjaku, no Vrhovac me sustigao, ali sam ga odgurnuo nogom. Međutim, sustigao me, ali sam ga udario šakom u glavu te su mu iz ruku ispala oba pištolja. Vrhovac je uzeo pištolje i dao se u bijeg, međutim došao je Lučić koji me je napao. No, Marko, kojemu je slomljena ključna kost, u međuvremenu se digao te mi pritrčao u pomoć pa smo zajedno uspjeli savladati Lučića”, ispričao je poduzetnik.

Svjedočenja

Do sada je bila nepoznata činjenica da je poduzetniku i Šintiću ubrzo u pomoć priskočio Alen Š. On je navodno rođak Marija D. te ujedno interventi policajac. U istrazi je poslušan u svojstvu svjedoka pa je ispričao da mu je njegov rođak o iznudi pričao još 7. siječnja i rekao da nepoznate osobe od njega pokušavaju iznuditi 100.000 eura. Na dan sastanka Mario ga je ponovno nazvao, a Alen se nalazio na Jankomiru.

“Rekao mi je da hitno dođem do nadvožnjaka kod Draganića, da se radi o dvije osobe naoružane pištoljima te da jedna bježi. Nazvao sam 192 i pitao imaju li oni kakve podatke o događaju, a iz policije su mi rekli da je patrola već poslana. Kada sam došao do nadvožnjaka, prvo sam vidio Marijevo vozilo. Na samome nadvožnjaku je sjedio Marko te se držao za rame, a Mario je sjedio na leđima osobe koja je potrbuške ležala na cesti. Ponovno sam nazvao 192 i tražio da pošalju Hitnu jer je na nogostupu bilo puno krvi”, posvjedočio je Alen Š.

Tijekom istrage nisu poslušani samo svjedoci nego je napravljena i pretraga mobitela svih okrivljenika. Ono što je utvrđeno jest da su svi bili u međusobnoj komunikaciji. Osim toga, napravljeno je i prepoznavanje glasa pa je poduzetnik prepoznao Purgarov glas kao glas osobe koja ga je zvala s nepoznatog broja. Kako doznaje Jutarnji list, protiv ovog trojca jučer je tužiteljstvo zatražilo produljenej istražnog zatvora.

