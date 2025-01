Razbijeno zločinačko udruženje: Podignuta optužnica protiv devetoro hrvatskih državljana

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv devetoro hrvatskih državljana, od kojih jedan ima i državljanstvo Srbije, te jednog državljanina Bosne i Hercegovine zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja i nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja, priopćio je USKOK.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Optužnicom se I. okr. tereti da je, u razdoblju od travnja 2023. do 8. svibnja 2024. u Zagrebu i Puli, povezao u zajedničko djelovanje II. do VIII. okr. u cilju da se materijalno okoriste kontinuiranom nabavom, prijevozom i daljnjom preprodajom duhana neoznačenog duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske. U tom cilju je I. okr. s dobavljačem duhana III. okr. i drugim nepoznatim osobama dogovorio kontinuiranu nabavu i isporuku većih količina sitno rezanog duhana (dalje: duhana) u rasponu od 50 do 100 kilograma po jednoj turi. Dogovor se odnosio na količinu, mjesto, vrijeme i lokaciju preuzimanja prerađenog i upakiranog duhana. Sukladno dogovoru s III. okr., koji je u tu svrhu angažirao IV. okr. kao vozača, I. okr. je dovozio veće količine duhana iz Zagreba na područje Istarske županije. Daljnju distribuciju na ilegalnom tržištu obavljali su V. do VIII. okr. osobno kao kupci na veliko ili su to radili putem drugih osoba, nudeći i prodavajući duhan drugim preprodavačima i krajnjim kupcima u Puli i okolici. Tako su I. do VIII. okr. neovlašteno kupili najmanje 250 kilograma neoznačenog duhana, od čega su policijski i carinski službenici zaplijenili šest kilograma. Nedozvoljenom trgovinom preostale količine od 244 kilograma duhana i 250 šteka cigareta Državni proračun Republike Hrvatske (dalje: državni proračun) oštećen je za najmanje 27.852,60 eura, dok su se okrivljenici okoristili za najmanje 13.080,00 eura.

Nadalje se I. okr. tereti da je, od 19. srpnja 2023. do 22. siječnja 2024. u Hrvatskoj i Mađarskoj, povezao u zajedničko djelovanje IX. okr. i za sada nepoznatu osobu iz Mađarske radi kontinuirane neovlaštene nabave, prijevoza i daljnje preprodaje većih količina neoznačenog duhana. Radi realizacije plana I. okr. je, zajedno s IX. okr. kao dobavljačem duhana,dogovarao kontinuiranu nabavu i isporuku većih količina duhana u rasponu od 140 do 170 kilograma po jednoj turi. Nakon što bi I. okr. predao vozilo IX. okr., koji bi potom u njega utovario duhan i vratio ga, I. okr. je istim vozilom odlazio u Mađarsku i dovozio duhan u mjesto Harkany. Tako su I. i IX. okr. kupili i prodali najmanje 580 kilograma neoznačenog duhana čime je državni proračun oštećen za najmanje 66.207,00 eura, dok se I. okr. nepripadno okoristio za najmanje 11.020,00 eura, a IX. okr. za najmanje 8.410,00 eura.

Također se V., VI. i X. okr. terete da su se, od 6. do 21. rujna 2023. u Hrvatskoj, povezali u zajedničko djelovanje radi kontinuirane neovlaštene nabave, prijevoza i daljnje preprodaje većih količina neoznačenog duhana, nakon čega je X. okr. sa za sada nepoznatim dobavljačem i prijevoznikom duhana te s V. i VI. okr. dogovarao kontinuiranu nabavu i isporuku većih količina duhana. Zatim je nepoznati prijevoznik dovozio X. okr. veće količine duhana iz unutrašnjosti Hrvatske u Pulu radi daljnje distribucije. Kao kupci na veliko daljnju distribuciju su obavljali V. i VI. okr. osobno ili putem drugih osoba, nudeći i prodavajući duhan drugim preprodavačima i krajnjim kupcima. Tako su X., V. i VI. okr. neovlašteno kupili i prodali najmanje 20 kilograma neoznačenog duhana čime je državni proračun oštećen za najmanje 2.283,00 eura, dok su se okrivljenici nepripadno okoristili za najmanje 1.140,00 eura.

Na opisani način okrivljenici su neovlašteno nabavili i prodali sveukupno najmanje 850 kilograma neoznačenog duhana i 250 šteka cigareta, čime su stekli protupravnu imovinsku korist od najmanje 33.650,00 eura koju su međusobno podijelili, dok je državni proračun oštećen za najmanje 96.342,60 eura.

U optužnici je predloženo oduzimanje imovinske koristi koju su okrivljenici protupravno stekli".

