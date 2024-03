"Kriv sam. S nevjericom sam gledao kako se ona sprema da ide s njim na kavu. Pitao sam je zašto i kako može nakon svih onih slika koje je on poslao njezinim i mojim roditeljima. Na to mi ništa nije odgovorila nego se samo spremala. Potpuno mi se zamračilo zbog te njezine izdaje. Povrijedila me. I onda sam učinio užasno djelo. Sjećam se jednog uboda i da sam je davio. Kad sam vidio što sam napravio, rasplakao sam se, drhtao sam i tresao se", poručio je Franjo Jurić (29) kojem je na Županijskom sudu u Velikoj Gorici počelo suđenje zbog svirepog ubojstva slijepe supruge Angele (30) u lipnju 2023. godine, prenosi Jutarnji list.

Franjo je supruzi presudio s 25 poteza kuhinjskim nožem u njihovom zajedničkom stanu u Zaprešiću. Ukupno 15 rana bilo je ubodnih, a supruzi je u trenucima užasa začepio nos i usta te joj stezao vrat. Majci ubijene supruge zatim je poslao poruku na mobitel, kao i svojoj sestri kojoj joj je napisao da ju voli i poručio da pazi na sebe.

Hororu je, tvrdi Jurić, prethodilo 15 mjeseci nevjere njegove supruge.

'Bilo nam je sve gore'

"Često je izbivala iz doma i vraćala se kasno navečer. Tijekom ljeta 2022. bilo smo u Premanturi u odmaralištu za slijepe i slabovidne i nije nam bilo dobro. Da bi u kolovozu saznao da je imala aferu jer mi je taj dečko poslao njihove zajedničke fotografije na mobitel. Pitao sam ju: ‘Je l' ovo istina?‘ Rasplakala se i rekla da je. Pitao sam ju što ćemo sada, na što mi je rekla da ćemo probati ispočetka okrenuti novu stranicu. Rasplakali smo se oboje i nikome ništa nismo rekli jer smo to htjeli sami riješiti. Vrijeme je odmicalo i bilo nam je sve gore zajedno jer ona je sve češće izbivala i lagala mi je da je kod prijateljice. Taj gospodin s kojim je imala aferu je na kraju mojim i njezinim roditeljima poslao njihove zajedničke slike", naveo je u sudnici.

Kasnije su se zaredali momenti nevjere te su supružnici odlučili otići u Međugorje, dok su bračno savjetovalište zakazali za srpanj 2023. godine, do kojeg na kraju nije došlo.

"Na dan naše šeste godišnjice braka 16. lipnja dogovorili smo da ćemo navečer otići na večeru u restoran u Zaprešiću. Vratila se kući pijana iz kafića Udruge saveza slijepih, a zna da zbog lijekova koje pije ne smije piti alkohol. Povraćala je, plakala i nije znala objasniti zašto je to napravila. Odlazak na večeru je propao, pa smo sutradan otišli na ručak, a kasnije i u jednu udrugu gdje je pjevala jer je voljela pjevati. Da bi tu večer 17. lipnja dogovorili preko posrednika da ćemo sutradan otići na Glavni kolodvor. Tamo je njezinu odjeću i papire trebao donijeti njezin ljubavnik kod kojega ih je bila ostavila. Našli smo se s njim u kafiću Palma. Prvi put sam ga tada susreo. On mi je u WC-u rekao da on nju i dalje voli i da želi s njom biti. Zaprijetio mi je pritom da to ne kažem njezinoj mami koja ga je prijavila policiji radi onih slika", otkrio je Jurić tvrdeći da mu je odgovorio da je ona rekla da je odabrala njega.

'Zamračilo mi se...'

Nakon što se vratio u Zaprešić, Juriću se sve teže bilo nositi sa situacijom i odlukama jer mu je tad rekla da bi s ljubavnikom "ipak nasamo na kavu i to istu večer". Jurić joj je, tvrdio, tada rekao da joj ne vjeruje da želi otići samo na kavu nakon čega ga je navodno nazvala "majmunom i glupanom".

"Zamračilo mi se. I jedino sljedeće čega se sjećam je sirena Hitne pomoći i buđenje na intenzivnoj. Jako mi je žao što se to dogodilo. Povrijedio sam mnogo ljudi, njezine roditelje… Kažu da vrijeme liječi sve, ali ožiljci i praznina će me zauvijek podsjećati na užasan događaj", tvrdi Jurić koji je nakon ubojstva supruge pokušao presuditi sebi.

Otac pokojne žene jedva se kontrolirao u sudnici te je poručio da je Franjo planirao ubojstvo.

"Zvao je moju kći i prijetio da će joj se nešto dogoditi. Obišao sam sva ratišta i invalide se nikada nije diralo. Tako je trebao i Franjo. Trebao je pustiti moju kći da ide kud hoće", dodao je.

