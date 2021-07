U naletu biciklom na sajlu na Medvednici je sinoć teško ozlijeđen 13-godišnji dječak. On je na području Glavice u blizini Podsuseda naletio na sajlu te završio na operaciji.

"Pacijent je sinoć oko 21.45 zaprimljen je na objedinjeni hitni bolnički prijam u ambulanti hitne dječje kirurgije u 21.45 jer je pao s konstrukcije visine dva metra na bok i glavu te mu je nakon dijagnostičke obrade utvrđena koštana trauma, prijelom natkoljenice. Operacija je upravo u tijeku", doznaje Večernji iz Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj.

Krivac se sam javio

Iako se pričalo da je improviziranu rampu od sajli postavila nepoznata osoba, čini se kako je stvarni vlasnik Planinarski savez Zagreba.

"Unesrećeni biciklist se nažalost velikom brzinom zabio u službenu rampu/sajlu koja na tom mjestu od početka gradnje planinarskog doma dakle pedesetak godina. Tako nešto se nije moglo dogoditi u normalnoj vožnji bicikla već neodgovornom vožnjom pojedinca koji je velikom brzinom kretanja doveo u opasnost sebe i moguće druge prolaznike, planinare i izletnike.

Rampa tj. sajla na navedenom mjestu sprječava ulazak vozila ispred doma i služi zaštiti planinara i izletnika od motornih vozila. Svi koji imaju pristup iza te točke moraju se voziti sa velikim oprezom jer se tu uvijek nalazi veliki broj ljudi i djece koji posjećuju dom i spilju Veternicu. Na navedenom mjestu se nalazi i parking za manji broj vozila te se radi o makadamskoj cesti, a ne planinarskoj stazi na koju je netko postavio sajlu.

Srećom u ovoj nesreći nije bilo drugih unesrećenih jer bi u toj brzini dolaska biciklista mnogi izletnici i planinari bili ugroženi od biciklista i mogla se dogoditi i veća nesreća", napisali su iz Planinarskog saveza Zagreba na Facebooku.

Prava rampa zamijenjena sajlom

Ovaj dio Medvednice je inače omiljen među parovima koji noću traže intimu. Neslužbeno se doznaje i da je okolna šuma rascjepkana na puno malih, privatnih parcela, kojima upravljaju Hrvatske šume i Park prirode Medvednica. Reakcija Planinarskog saveza izazvala je val negodovanja.

"Tko god je postavio rampu, to je neozbiljno bez obzira na namjeru. Ovuda se voze i moja djeca. Rampa ugrožava prolaznike na neodgovarajući način. Jučer je stradalo dijete, već sutra se isto tako može ozlijediti i neka divlja životinja poput srne", komentirao je jedan Zagrepčanin, a drugi se nadovezao: "U 50 godina se nije mogla postaviti normalna rampa? To je trošak od 5000 kuna, a i to sam puno rekao."

Doznaje se kako je na tom mjestu nekad postojala prava rampa, koja je zamijenjena opasnom sajlom. Zbog slične je sprave lani u blizini Rijeke poginuo 21-godišnji Dorian Semion Valentić.