Zagrebačka policija sinoć je morala intervenirati u zgradi Hrvatske narodne banke. Uzrok nije pljačka, već 57-godišnji zaštitar koji je, blago rečeno, imao nezgodu.

On se, prema navodima policije, s 2,9 promila alkohola u krvi stropoštao sa stepenica unutar banke. Pritom se teško ozlijedio, pa mu je pomoć pružena u KBC Zagreb. No, nije to jedini incident.

"Nakon pada 57-godišnjak je pod zasad nerazjašnjenim okolnostima ispalio jedan hitac iz vatrenog oružja koje je posjedovao na zaduženju zbog čega su oštećena vrata. Prilikom navedenog događaja nitko drugi nije ozlijeđen", navode iz PU zagrebačke.

Kriminalističko istraživanje je i dalje u tijeku.