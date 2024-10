Peglao službenu karticu, osuđen na zatvor. Nekad je govorio: 'To je za dobro Općine Škabrnja'

Nekadašnji načelnik Škabrnje Nediljko Bubnjar osuđen je na splitskom Županijskom sudu na četiri godine zatvora zbog tri kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti jer je općinskim novcem plaćao privatne troškove.

Postane li presuda pravomoćna Bubnjar će, uz zatvorsku kaznu, morati vratiti i 130 tisuća eura na račun svoje općine. Njega su dvije Uskokove optužnice teretile da je općinskim novcem plaćao privatne troškove koje je napravio u raznim ugostiteljskim objektima i trgovinama sportske odjeće i obuće, specijaliziranim trgovinama kožne galanterije, trgovinama za najam vozila te naplatnim postajama.

Općinskim je novcem išao na privatna putovanja i vodio osobe koje nisu zaposlenici općine, a naložio je i da mu se isplate dnevnice i plate računi za gorivo, hotelski smještaj i hranu. Sve je to plaćeno poslovnim karticama općine, ukupno nešto manje od milijun kuna. Kaznena djela, za koja je na početku suđenja rekao da se ne osjeća krivim, počinio je u razdoblju od 2013. do 2017. te 2018. i 2019. godine. Uhićen je u siječnju 2020. no uskoro je pušten da se brani sa slobode.

Podsjetimo, sredinom 2020. godine Bubnjar je dao izjavu za Zadarski.hr u trenutku kad se proširivala istraga protiv njega zbog sumnji u nezakonito trošenje novca Općine. On je tada rekao: "Nemam što komentirati, dečki rade svoj posao i to je to. Oni imaju svoje osnove, a ja se mogu nadati da ću sve njihove stavke za koje me teretu uspjeti pobiti i dokazati da su svi novci potrošeni u korist Općine Škabrnja, a ne na njenu štetu".

