Rovinjska policija uhitila je 42-godišnjeg Slovaka te ga osumnjičila za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju. Njega su u srijedu oko 18:30 primijetili gosti jednog nudističkog kampa, jer se čudno ponašao.

Kako je izvijestila Policijska uprava istarska, muškarac je cijelo vrijeme kod vodenog tobogana usmjeravao svoj ručni sat prema djeci te se s njima spuštao toboganom. Kada su mu prišli zaštitari, on je počeo bježati, no ubrzo je uhvaćen. Kako bi otežao policiji, Slovak se predstavio kao mađarski državljanin. No, tom mu nije pomoglo, jer je uskoro otkriven njegov identitet.

"Za sat koji je muškarac imao na ruci utvrđeno je kako ima integriranu kameru te je policija pronašla inkriminirajući sadržaj, a u cilju pronalaska drugih predmeta koji se povezuju s počinjenjem kaznenog djela, policijski službenici su temeljem naloga nadležnog suda obavili pretragu šatora i vozila osumnjičenog. Pronašli su još dva sata, dvije podvodne kamere, dva tableta, sedam USB stick-ova, vanjski tvrdi disk, mobitel i druge predmete. Pronađeni predmeti su oduzeti te će policijski službenici pregledati njihov sadržaj", poručili su iz PU Istarske dodavši da je Slovak jučer pritvoren.