Pas koji je odlutao vlasniku na području Maksimira izgrizao je ženu, doznaje 24sata. Incident se dogodio u srijedu ujutro u ulici Oboj. Njezin sin rekao je kako ga je ona htjela odvesti veterinaru da mu očita čip i tako ga vrati vlasnicima.

"Mama ga je vodila kod veterinara da mu se očita čip jer je bauljao oko našeg dvorišta s obzirom na to da imamo dva psa u dvorištu. Sve je bilo ok do jednog trena ispred veterinarske ambulante kad joj je počeo skakati prema ruci i napadat je. Kad je vjerojatno osjetio strah je moju majku uspio i prvi put ugrist, još više ga okrenulo u glavi i onda više nije htio odustat", ispričao je sin žene koju je pas izgrizao.

Vlasnik nema komentara

Susjedi su priskočili u pomoć i odvukli mu pažnju dok je ona pobjegla u susjedno dvorište nakon čega su nazvali hitnu pomoć. Nije oštećeno ništa od živaca i tetiva, već samo koža i potkožno tkivo.

"Mama je od svega u šoku. Ali kako sam već rekao moglo je gore biti. Ovo je bila skoro skupa škola, ne treba trčati za svakim psom i spašavati ga", zaključio je sin.

Vlasnik pasa samo je rekao kako "nema komentara". Dumovec je potvrdio da su psa preuzeli, no vratili su ga vlasniku.