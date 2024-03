Višemjesečno kriminalističko istraživanje zagrebačke i istarske policije završilo je podnošenjem kaznene prijave protiv deset osoba i zapljenom različitih vrsta droge, javila je PU istarska.

U Istri je u četvrtak uhićeno šest osoba (29, 33, 39, 44, 45, 46), a na području Policijske uprave zagrebačke troje (34, 40, 49). Jedna osoba (44) se od ranije nalazi u istražnom zatvoru.

U opširnoj pretrazi oduzeti mobiteli, digitalne vage, novac...

Desetorka se tereti za zločinačko udruženje, neovlaštenu proizvodnju i promet drogama u sastavu tog udruženja te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Sumnja se da su dvije grupe bile udružene od veljače prošle godine i to zahvaljujući 39-godišnjaku i 44-godišnjaku.

Tijekom istrage pretražene su osobe, prijevozna sredstva, domovi te druge prostorije na više adresa. Oduzeto je više mobitela, digitalne vage, novac za koji se sumnja da potječe od prodaje droge, punilo za povećanje smjese droge i ogromna količina droge. Točnije, pronađeno je 12.220 grama kokaina, 11.610 grama marihuane, 7.772 grama amfetamina, 479.5 grama heroina i 422 grama MDMA.

Osumnjičenici su pribavili veliku protupravnu imovinsku korist, kaže policija. Među sobom su dijelili sukladno ulogama u zločinačkom udruženju.

Pri uhićenju udario policijski auto

Kaznena prijava protiv osumnjičenika je podnijeta Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala.

"Protiv 29-godišnjaka će biti podnesena i kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo prisile prema službenoj osobi, jer je, kako bi pokušao spriječiti uhićenje, udario svojim automobilom u službeno vozilo policije", priopćili su iz PU istarske.

USKOK u svom dodatnom pripćenju navodi kako su drogu skladištili u Puli, heroin su tamo vagali i prepakiravali u manje pakete namijenjene daljnjoj prodaji. Droga je tako u lancu stizala do sitnih preprodavala te USKOK navodi da su optuženi tako prodali najmanje 10 kilograma heroinai zaradili najmanje 250.000 eura. Novac su međusobno podijelili.

Nadalje se sumnja da su osumnjičenici od veljače 2023. do 20. ožujka 2024., ustrojili zločinačko udruženje radi preprodaje veće količine heroina, amfetamina i marihuane na ilegalnom tržištu u Istri. "U tom cilju su IV. i V. okr. angažirali VI. do X. okr. te druge nepoznate osobe da im redovito i na njihov zahtjev iz Zagreba i Zaprešića dovoze u za to posebno prerađenim automobilima veće količine heroina, amfetamina i marihuane. Potom su drogu IV. i V. okr. skladištili u Ližnjanu, povećavali masu dodavanjem punila, što je činila i VII. okr., a zatim su drogu prepakiravali u manje pakete namijenjene daljnjoj prodaji. Tako pripremljenu drogu dalje su prodavali", navodi USKOK u priopćenju.

Tako su nabavili i prodali najmanje 15 kilograma heroina, 15 kilograma amfetamina i 20 kilograma marihuane, čime su pribavili nepripadnu materijalnu korist od najmanje 406.500 eura.

"Osim toga se sumnja da je V. okr., tijekom listopada 2023. godine, nakon što je od zasad nepoznate osobe nabavio najmanje 12 kilograma kokaina radi daljnje preprodaje na ilegalnom tržištu, tu drogu zakopao u šumi u Zaprešiću", stoji u USKOK-ovom priopćenju.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložio određivanje istražnog zatvora protiv devet okrivljenika.

