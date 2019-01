PACIJENTA POSLALI KUĆI SANITETSKIM VOZILOM BEZ MEDICINSKE SESTRE: Putem je preminuo

Iz KBC Rijeka zatražili su da po pacijenta dođe sanitetsko vozilo iz ispostave Istarskih domova zdravlja u Labinu, a voditelj te ispostave kaže kako niej zatraženo da u vozilu bude medicinska sestra ili medicinski tehničar

Sedamdesetdvogodišnji muškarac iz Labina preminuo je jučer u sanitetskom vozilu nakon što je otpušten kući s jedanaestdnevnog liječenja u Kliničkom bolničkom centru u Rijeci. Je li u pitanju nemar, loša organizacija ili nešto treće, tek se treba utvrditi, jer u sanitetskom vozilu koje je došlo po nesretnog čovjeka nije bilo medicinske sestre ni tehničara, pišu 24 sata.

Neslužbeno se doznaje da se pacijent liječio u riječkoj bolnici zbog upale pluća, a u srijedu je pušten kući jer mu se poboljšalo zdravstveno stanje.

‘Nitko nije zatražio medicinsku sestru u pratnji’

Sanitetsko vozilo samo s vozačem po njega je uputila ispostava Istarskih domova zdravlja u Labinu. Voditelj ispostave Davor Rimac kaže da je sanitetsko vozilo naručio KBC Rijeka, ali ne tražeći i medicinsku pratnju.

“Nitko nije zatražio medicinsku sestru u pratnji za vrijeme prijevoza pacijenta. Muškarac je preminuo. Od čega, to se tek treba utvrditi. Vozač je, nakon što je uočio da pacijent ne diše, zvao Hitnu pomoć iz Labina te sam pristupio reanimaciji do dolaska Hitne. Koliko je trajala reanimacija ne znam. Hitna pomoć je ubrzo došla i reanimacija je nastavljena, no nažalost bezuspješno”, kazao je Rimac za 24 sata dodavši da je nalog za prijevoz pacijenta zatražila Klinika za pulmologiiju KBC-a Rijeka.

Pacijent je, kaže, prestao disati kada je sanitetsko vozilo već bio nadomak Labina.