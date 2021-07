RTL-ova Potraga istražila je tragičan slučaj koji se dogodio prije mjesec dana pred Domom za starije osobe u Jelenju. Naime, vozač i medicinska sestra, kao tim saniteta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, vraćali su 66-godišnjeg pacijenta Borisa Breca s dijalize u Dom za starije. S ležajem su ga izvukli iz vozila, ali im se zbog nepažnje pacijent prevrnuo s ležaja, pao i udario o beton. Idućeg jutra preminuo je od posljedica udarca. Na Hitnom prijemu, KBC-a Rijeka potvrdili su za RTL da je uzrok smrti pacijenta bio udarac i krvarenje unutar lubanje".

No, zanimljivo je da je ekipa RTL-ove Potrage o spomenutom je vozaču Marinu Petričiću već u dva navrata radila priloge, jer je, unatoč dvjema pravomoćnim presudama za seksualno zlostavljanje kolegice na radnom mjestu, zadržao svoj posao.

Zlostavljač ostao raditi, a žrtva zatražila premještaj

Petričić je prije šest godina seksualno napastovao medicinsku sestru koja je tada s njim radila u timu. Dobio je pravomoćnu presudu za čak dva kaznena djela, ali sud je zatvorsku kaznu preinačio u rad za opće dobro, a ravnatelj Doma zdravlja Vladimir Mozetič odlučio je odustati od odluke o izvanrednom otkazu. Mozetič je u studenome 2019. RTL-ovoj novinarki kazao da je Petričić i dalje radi jer "on u međuvremenu nije ponovio ništa i to su neposredni rukovoditelji i izjavili i potpisali. Argument da nije ponovio kazneno djelo ravnatelju je tada bio dovoljan da on ostane na radnom mjestu. Tako je zlostavljač ostao raditi, a žrtva, medicinska sestra, zatražila je premještaj kako bi izbjegla daljnje susrete s njim na radnom mjestu.

Odvjetnica Ines Bojić tada je kazala kako poslodavac u tom slučaju nije imao zakonsku obvezu dati otkaz, ali je imao moralnu obvezu to učiniti.

"…jer u ovom slučaju je jedan radnik počinio kazneno djelo na štetu drugog radnika i da je bila počinjena šteta u odnosu na imovinu, sigurna sam da bi poslodavac reagirao", kazala je Bojić.

U Ministarstvu zdravstva ne znaj za slučaj

Što se tiče tragičnog slučaja od prije mjesec dana u kojem je sudjelovao spomenuti Petričić, u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije nisu se htjeli javno očitovati jer policijska istraga još traje. Iz Ministarstva zdravstva kazali su, pak, za RTL da ne znaju za taj slučaj te će zatražiti očitovanje ravnatelja. Nije poznato ni tko je prijavio slučaj policiji.

"Svatko je dužan prijaviti kazneno djelo, pa ne može se sakriti ili maknuti od očiju javnosti smrt čovjeka. U konačnici onaj tko je sigurno pozvan da prijavi činjenicu smrti policiji to je mrtvozornik", kaže odvjetnik Josip Mađarić.

Liječnica na Hitnoj kazala je za RTL da nisu obavijestili policiju jer nisu sumnjali u nasilno nastale ozljede. Iz uprave Doma za starije i nemoćne u Jelenju poručili su da ne žele davati izjave o tom događaju dok traje policijska istraga. Inače, vozač i medicinska sestra su, odmah nakon što je pacijent udario glavom o beton, odvezli ga na Hitni prijem riječke bolnice.

"Uzrok prevrtanja medicinskog mobilnog ležaja leži u propuštanju dužne pažnje radnika da osiguraju stabilnost ležaja od mogućeg prevrtanja. Propustili su uzeti u obzir masu i položaj ležaja s pacijentom na nagnutoj betonskoj plohi, pri čemu radnica nije držala ležaj niti jednom rukom, a radnik je pridržavao ležaj jednom rukom i okretao se, uslijed čega dolazi do zakretanja kotača, prelaska preko rubne plohe i prevrtanja mobilnog ležaja s pacijentom na tlo", stoji u Prijedlogu odluke ravnatelja Hitne pomoći o izvanrednom otkazu.

Vozač dao otkaz pa formalno odlazi 'bez mrlje'

U međuvremenu su i sami djelatnici koji su sudjelovali u ovom slučaju predali zahtjev za sporazumnim raskidom radnog odnosa, koji su prihvaćeni. No, i ovaj put prvotna odluka ravnatelja o izvanrednom otkazu radnicima, koja je donesena zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa, bila je preinačena. Kako doznaje RTL-ova Potraga, medicinska sestra je otišla sporazumno, a vozač Petričić dao je otkaz na vlastiti zahtjev. Dakle što se tiče Doma zdravlja na njegovom radu i odlasku iz ustanove nema niti jedne mrlje.

"Tu možemo govoriti o tri vrste odgovornosti. To je odgovornost za naknadu štete, znači financijska odgovornost. To je odgovornost kaznena, znači vjerojatno će onda ići kazneni postupak. I treće, vjerojatno će onda će disciplinska odgovornost u okviru Doma zdravlja. Bitno je da se kaže da na naknadu štete imaju pravo bliski rođaci pokojnog", kaže odvjetnik Josip Mađarić.

Hvalio se da mu župan Komadina 'čuva leđa'

A vozač Petričić svojedobno se hvalio da mu primorsko-goranski župan Zlatko Komadina "čuva leđa". Komadina je još u studenome 2019. to porekao Župan nam je to u studenom 2019. porekao rekavši za RTL da Petričića uopće ne poznaje.

"Čak mislim da ga nikad nisam ni vidio", dodao je.

Kasnije je Komadina podnio i tužbu protiv Petričića za klevetu, ali na pitanje što je s tom tužbom bilo župan RTL-u nije odgovorio.