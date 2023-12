'TIHI UBOJICA' / Ovo je mjesto gdje su se dvije djevojčice otrovale plinom u kupaonici kod bake i djeda u Požegi

Trovanje plinom u kupaonici zbog čega je u subotu navečer u Požegi dvoje djece s lakšim ozljedama zadržano u bolnici najvjerojatnije je izazvao zajednički rad nape i protočnog plinskog bojlera, utvrdila je policija. Po rezultatima očevida sve upućuje na sumnju da je do trovanja došlo ugljičnim monoksidom uslijed zajedničkog rada nape i protočnog plinskog bojlera bez dotoka svježeg zraka, izvijestila je policija, koja je najavila posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Do trovanja ugljičnim monoksidom dvoje djece u dobi od 11 i 12 godina došlo je oko 22 sata, u kupaonici obiteljske kuće. Djeca su prevezena u Opću županijsku bolnicu Požega na pružanje daljnje liječničke pomoći gdje su im utvrđene lakše tjelesne ozljede te su zadržana radi daljnjeg liječenja. Kako je javio Danas.hr, dvije sestrične starosti 11 i 12 godina otrovale su se ugljičnim monoksidom dok su se kupale u kupaonici obiteljske kuće svoje bake i djeda. "Djevojčice su večer provele kod bake i djeda, kupale su se u kupaonici s plinskim bojlerom. Baka je primijetila da su djeca tiha, da se ne javljaju iz kupaonice. Zatekla je jednu djevojčicu bez svijesti, druga je bila naslonjena na zid i dezorijentirana. Pozvali su Hitnu pomoć", naveli su iz Opće bolnice u Požegi. Policija često upozorava građane na opasnost trovanja ugljičnim monoksidom, plinom koji je poznat i kao "tihi ubojica" jer je potpuno bez mirisa, boje i okusa pa mu osoba može biti dugo izložena, a da to uopće ne primijeti. Savjeti građanima su da plinska trošila i trošila na tekuća goriva redovito servisiraju kod ovlaštenih servisera, a potrebno je i poštovati rokove čišćenja dimnjaka i dimovodnih kanala, što treba obaviti dimnjačar kao ovlaštena i odgovorna stručna osoba. Potrebno je i redovito čistiti ventilacijske dovode i odvode zraka na vratima kupaonica ili kotlovnice te redovito prozračivati prostorije, poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica, garaža i drugih mjesta gdje se koriste plinska trošila ili peći za grijanje. Policija također savjetuje građanima da ne zaključavaju kupaonicu prilikom tuširanja ako koriste plinski bojler, kako bi im se u slučaju trovanja moglo brzo priskočiti u pomoć. Građanima se savjetuje i da nabave detektor ugljičnog monoksida i da ga stručna osoba postavi na primjereno mjesto.