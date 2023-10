Na splitskom području policija je u srijedu ujutro započela s uhićenjima članova skupine osumnjičene za krijumčarenje raznih vrsta droga, uglavnom kokaina, iz Južne Amerike u Europu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović novinarima je u Zagrebu potvrdio da je riječ o akciji u kojoj policijski ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta surađuje s međunarodnim organizacijama. U pitanju je malo manje od tone kokaina i marihuane te 100 kilograma hašiša, kazao je Božinović.

Neslužbeno se doznaje da je akcija pokrenuta protiv skupine od 19 članova, no nije poznato koliko ih je za sada i privedeno. Iz izvora bliskih istrazi doznaje se da je na kriminalističko istraživanje dovedeno više osoba s područja Splita, Solina i Kaštela.

Dvojica koji su navodno visoko u hijerarhiji spomenute narkobande već nekoliko mjeseci nalaze se u istražnom zatvoru na splitskim Bilicama. Slobodna Dalmacija piše da je riječ o Jerku Radiću, 42-godišnjem nekadašnjem sportskom direktoru nogometnog kluba Uskok iz Klisa, i bivšem kickboksaču Anti Varnici (44). Obojica su bili u bijegu nakon što ih je ŽDO osumnjičilo da su sudjelovali u pokušaju ubojstva odnosno pucnjavi na predjelu Skalica kada je u potkoljenicu ranjen Josip Čubelić zvani Čuba (36).

Varnicu se sumnjiči da je pucao u Čubu, a Radića da je sjedio u automobilu u neposrednoj blizini dok je Varnica pucao, pružao mu moralnu potporu te bio spreman priskočiti u pomoć bude li trebalo. Obojica su u lipnju ove godine sami došetali u splitski zatvor predavši nakon gotovo dvomjesečnog bijega.

Jedan od pripadnika ove zločinačke organizacije je i Nenad Petrak, 43-godišnji suvlasnik boksačkog kluba Salona iz Solina i građevinske tvrtke iz Zagreba koji je također tog dana kad je pucano na Čubelića bio s Varnicom i Radićem vozeći ih, isto kao i Jerkovog nećaka Alena Radića, u svom automobilu Mercedes S 500. Petrak je još uvijek u bijegu, navodno se nalazi u Turskoj. Nakon pucnjave na Skalicama mnogi su se čudili zbog čega Radić, Varnica i Petrak bježe, posebice zato jer je vrlo brzo svu krivicu za ranjavanje na sebe preuzeo najmlađi od njih, Alen Radić. Informacije kojima raspolaže Slobodna Dalmacija govore da su bježali misleći da su otkriveni njihovi poslovi vezani za drogu. Kad su shvatili da to nije točno, predali su se.

Jedan uhićen na osnovu Europskog istražnog naloga

Jutrošnja policijska akcija u Splitu i okolici je rezultat višemjesečne pomno planirane akcije u kojoj je od velikog značaja bilo "probijanje", odnosno dešifriranje razgovora vođenih preko kriptiranih satelitskih aplikacija. Jedan od članova zločinačkog udruženja uhićen je na osnovu Europskog istražnog naloga. Radi se, kako piše Slobodna Dalmacija, o 35-godišnjem Tomislavu Malenici koji je, po nepravomoćnoj presudi splitskog Županijskog suda, trebao biti prije dvije godine ubijen od strane zločinačkog udruženja kojeg je predvodio Dean Majstorović zvani Điđi.

Prema presudi, Majstorović je u razdoblju od 4. srpnja 2019. godine do 21. svibnja 2020. godine dogovorio sa Lukom Buzdovačićem, također članom njegove organizacije, da usmrte Tomislava Malenicu i to zbog njegovog potraživanja prema Deanu Majstoroviću od 270 tisuća eura. Razradili su plan i međusobno podijelili zadaće, pa je Majstorović sukladno dogovoru s Buzdovačićem, naizmjenice s Bosiljkom Šakićem i Jerkom Malvasijom, a Malvasija jedno vrijeme i sam, odlazio u izviđanje stanova i kuća koje koristi Tomislav Malenica.

'Killer' je trebao ubiti Malenicu

Majstorović je zadužio Šakića i Malvasiju da prate i kretanje Maleničinog vozila i opserviraju mjesta na kojima su ta vozila parkirana, a za to su nabavili i motocikle i motociklističke kacige s vizirom. Nakon što su utvrdili da Malenica koristi automobil marke Lamborghini njemačkih registarskih oznaka i istog parkira u garaži ispod stambene zgrade u ulici Hrvatske mornarice te da u istoj zgradi koristi i stan kad dođe iz Njemačke, Majstorović je za 50 tisuća eura angažirao osobu koju je nazivao Killer i čiji je identitet samo njemu bio poznat i koja je trebala neposredno likvidirati Malenicu.

Šakić je Killera trebao nakon ubojstva prevesti u Bosnu i Hercegovinu radi skrivanja i zametanja tragova, no plan im je propao jer su prije realizacije uhićeni. Na suđenju je pravomoćno osuđeni ubojica Željko Melvan ustvrdio da je on taj koji je trebao ubiti Malenicu kazavši: "Ne znam kako su oni mene zvali, je l‘ Killer, ka šta imate u optužnici, al‘ znan šta sam sa Điđijem priča i šta mi je ponuđeno".

Svi optuženi kojima se ovo kazneno djelo stavljalo na teret u svojim obranama negirali su da su ikada imali namjeru ozlijediti ili ubiti Tomislava Malenicu.

'Ja se bavim nekretninama, a on prodaje ćevape'

Malenica je u svom iskazu pred sudom tada kazao kako nije imao nikakvih poslova sa Majstorovićem, kako s njim nije bio u neposrednom kontaktu te kako od ostalih poznaje samo Bosiljka Šakića i Dina Stojanovića. Rekao je da je sa Šakićem imao kafić u Njemačkoj te da "nije imao potraživanja prema optuženiku Majstoroviću od nekih 270.000 eura jer on nema nikakvih dodirnih točaka s optuženikom Majstorovićem".

"Ja se bavim nekretninama, a on, koliko znam, prodaje ćevape", kazao je u rujnu 2021. godine svjedočeći na sudu Malenica. No, u presudi suca Dinka Mešina jasno stoji da je "ovakav iskaz svjedoka Malenice logičan i očekivan jer da je potvrdio navode iz optužnice i sebe bi izložio kaznenom progonu". U presudi se navodi i da je iz nadziranih telefonskih razgovora Điđijeve skupine jasno da je Majstorović smatrao kako ga Malenica želi ubiti te je okupio ostale "kako bi preduhitrio Malenicu i on njega prvi ubio". U telefonskim je razgovorima snimljeno i kako se govori o tome da je Malenica prijetio da će ubiti Điđijevu kćer.

