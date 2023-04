Za Osječanina kojega se sumnjiči da je zapalio automobil sutkinje Vlaste Šimenić Kova se traži istražni zatvor na istom sudu na kojem je sutkinja danas radila. Kao što se već i prije isticalo, palež auta nije imao veze s njenim poslom.

Sutkinja nije smjela govoriti o detaljima, ali je istaknula kako je "motiv toliko glup da je teško pojmiti', a sada se neslužbeno doznaje da je u pitanju susjedska svađa oko parkirnog mjesta. Navodno, bio je ljutit jer se parkirala na mjesto s kojeg se ulazi u haustor zgrade.

A kako doznaje RTL, čini se da je on bio i na samom očevidu. "Sve je to skupa van pameti", rekla je sutkinja, prenosi Danas. Dodaje da samo jedva čeka da sve to prođe.

Sabor ipak traži izvješće

Uhićen je muškarac i na Cresu kojeg se sumnjiči da je zapalio automobile policajaca, a ministar Božinović uvjerava da palež nema veze njihovim poslom, te da nema nikakvih indicija da su osumnjičeni u oba grada imali pomagače, kao ni da je palež netko naručio. Iako policija još podatke ne otkriva - neslužbeno, uhićena je osoba poznata stanovnicima Cresa.

Zato je unatoč policijskim informacijama, Saborski odbor za nacionalnu sigurnost zatražio SOA-ino izvješće i jedne i druge nesreće da budu sigurni radi li se zaista o slučajnosti ili je u pozadini nešto dublje.