Otac naveo sina (5) da mu dira spolni organ, a na leđima mu crtao ustašku simboliku

Tužiteljstvo je pokrenulo postupak protiv 29-godišnjak muškarca koji je naveo petogodišnjeg sina da mu rukom dodiruje spolni organ, a potom i da mu ga uhvati s obje, piše Jutarnji list. Događaj se dogodio u listopadu 2022. godine i nije bio jedini.

Prema kaznenoj prijavi, nekoliko mjeseci kasnije na istoj lokaciji u obiteljskoj kući na istoku Hrvatske pred sinom je tukao njegovu majku i svoju partnericu, a 3. kolovoza prošle godine mu je na leđima nacrtao simbol svastike i ustaškog znakovlja. Također, policija se bavi ovim slučajem jer je sinu dao u ruku da drži napravu za usitnjavanje droge i posudu s konopljom tzv. grinderom pa je taj prizor ovjekovječio mobitelom.

Navedenim potezima je 29-godišnji muškarac tijekom godine i pol dana ugrozio pravilan psihofizički i emocionalni razvoj djeteta pa je u konačnici kazneno prijavljen za bludne radnje zlouporabom odnosa zavisnosti djeteta o njemu, a odgovarat će i za povredu djetetovih prava.

'Tati mažeš...'

Iako je inicijalno, kad je policija doznala za slučaj, tužiteljstvo na temelju kaznene prijave pokrenulo istragu i protiv dječakove majke, nakon istrage su odlučili obustaviti kazneni progon protiv nje. Otac negira da je on osobno nacrtao svastiku na dječakovim leđima jer da je ista već bila nacrtana kad je došao kući. Fotografiju djeteta s marihuanom u posudici kaže da mu nije poznata niti zna tko je to omogućio jer da se ničega ne sjeća.

Upitan, pak, za najgnjusniju fotografiju pronađenu kod njega na kojoj se vidi da ima spuštene gaće dok ga dijete drži za spolni organ, optuženi se branio da ih je uslikala supruga odnosno dječakova majka.

A s obzirom na to da postoji još jedna fotografija na kojoj ga dječak po spolovilu maže nekom kremom, optuženi je ustvrdio organima progona da je "imao infekciju i neki osip i da mu je dijete htjelo pomoći ga namazati jer bi se u protivnom rastužilo da mu nije mogao pomoći…".

No, na jednom videozapisu od kobnog jutra dok je osumnjičeni na krevetu bio s djetetom može se čuti kako mu govori: "Što radiš? A što radiš to.. Koga to mažeš? Tati mažeš…" U slučaju da se osumnjičenom dokaže krivnja i sudskim putem, prijeti mu višegodišnji zatvor.

