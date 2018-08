OTAC MLADIĆA UHIĆENOG ZBOG NAPADA NA SVEĆENIKA ISPRIČAO DRUGU STRANU: ‘Moj sin nije sotonist nego metalac’

Zadarska policija je, prema prijavi župnika i organizirane potjere župljana za “sotonistima”, privela dvojicu mladića koje je potom sudac Prekršajnog suda u Zadru kaznio za drsko ponašanje kaznom od 150 kuna. Istragom je utvrđeno da župnik nije ozlijeđen, a mladićev otac tvrdi da je svećenik nasrnuo na mladiće

Incident u kojemu je navodno bilo i elemenata sotonizma potresa Zadar. U nedjelju, uoči jutarnje mise, u crkvi sv. Josipa na zadarskoj Plovaniji, dva mladića su, prema prvim informacijama o tom događaju, ozlijedila tamošnjeg župnika don Martina Jadreška. Prethodno su, navodno, prolijevali pivo po crkvi i ismijavali sakralne sadržaje, a na župnika su nasrnuli kada ih je ovaj htio snimiti mobitelom dok su to činili.

Odmah potom među župljanima su krenule su priče kako je riječ o mladićima koji prakticiraju sotonizam jer jedan od mladića “nosi križ naopako”, ima tetovaže koje također “upućuju na sotonizam”, piercinge te “općenito takav imidž”. Čak je organizirana i potjera za njima, a pročulo se da je jedan od njih sin jednog poznatog bivšeg zadarskog nogometaša.

“To što nosi križ gore ili dolje, ne znači ništa”

Kako piše Zadarski.hr, u međuvremenu je policija, prema prijavi župnika i organizirane potjere župljana za “sotonistima” privela dvojicu mladića te obavila kriminalističku obradu nad njima. Potom su izvedeni pred suca Prekršajnog suda u Zadru koji ih je kaznio za drsko ponašanje novčanim kaznama u iznosu od 150 kuna.

Istragom je utvrđeno da župnik ipak nije bio ozlijeđen u incidentu. Oglasio se i otac jednog od njih iznijevši sasvim drugačiju priču.

“Ljudi moji, ma kakvi sotonisti, moj je sin obožavatelj metal glazbe. To što nosi križ gore ili dolje, lijevo ili desno, ne znači ništa, jer nikome nikada nije učinio ništa nažao. Uvijek je bio odličan učenik, a pije, uglavnom, mlijeko i jogurt. Štoviše, svećenik je taj dan nasrnuo je na njih drvenim stolom. Udarao ih je po leđima, a moj sin je dobio otkaz na poslu jer mu je šef rekao da neće raditi se nekim tko je digao ruku na crkvu”, kazao je za Zadarski.hr revoltirani otac jednog od mladića.

Dodao je da je policija došla po njegovog sina nekoliko sati nakon navodnog incidenta te da je alkotestom utvrđeno da u krvi nije imao alkohola niti opijata.

Mladić dobio otkaz, otac tvrdi da je hajka

Na Prekršajnom sudu određena im je kazna od 150 kuna, što dovoljno govori o cijeloj priči. Tu nitko nije ozlijeđen, a svećenik je bio taj koji je nasrnuo na njih i to drvenim stolom i za to nije odgovarao. Neki su mediji objavili i njegovu fotografiju kao glavnog zadarskog sotonista. Dobio je otkaz, a pitanje je hoće li biti još otkaza u našoj obitelji jer smo, kao, napali Crkvu. Živimo šest godina pokraj crkve i nikada nije bilo problema. Što se dogodilo ne znam. Ovaj svećenik je došao nedavno u župu i sada je mom sinu natovario i grijeh grafita (“God is gay”) koje je netko prije dva mjeseca napisao na zidu crkve”, kazao je 55-godišnjak koji je, kao profesionalni nogometaš, prije 30 godina doselio u Zadar iz Tirane.

Njegov 20-godišnji sin je, kaže, u društvu svoga 25-godišnjeg prijatelja sjedio na stepenicama ispred crkve. Don Martin je naišao upravo u trenutku kada je pivo prsnulo nakon otvaranja limenke i tada im je naredio da se maknu.

“Uzeo je drveni stol i stao ih udarati”

“Otišli su na parkiralište iza crkve i tamo sjeli na klupu, no on je nakon toga došao za njima i krenuo ih fotografirati mobitelom. Rekli su mu da to ne smije raditi pa su mu uzeli mobitel, ugasili ga i vratili. On je na to ušao u crkvu uzeo drveni stol i krenuo na njih te ih stao udarati po leđima”, ispričao – ispričao je otac 20-godišnjaka.

Otac drugog mladića nije htio komentirati incident. Zadarska nadbiskupija u svome je priopćenju oštro osudila blasfemično ponašanje u sakralnom prostoru te izrazila nadu da će roditelji dotičnih mladića pomoći svojoj djeci da se odgovorno ponašaju, a tijela sigurnosti učiniti sve da ne bude takvih izgreda u gradu. Zadarski.hr piše da se iz Nadbiskupije jučer nisu javljali za komentar ovog slučaja nakon što je utvrđeno da župnik nije bio ozlijeđen te tvrdnji da je on zapravo nasrnuo na mladiće.