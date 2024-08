Policijska uprava splitsko-dalmatinska u utorak je izvijestila da su nakon kriminalističkog istraživanja pritvorskom nadzorniku predali dvojicu muškaraca.

Sumnja se da su 78-godišnjak i njegov sin (45) u ponedjeljak popodne u Murvici na Braču zbog nesuglasica oko parkiranja napali 58-godišnjaka. Sina sumnjiče da ga je više puta udario metalnom šipkom, a nakon toga je otac nasrnuo odvijačem i muškarca okrznuo po abdomenu. Prijavljeni su za tešku tjelesnu ozljedu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napadnuti B.K. za Dalmatinski portal rekao je da je već duže vrijeme imao problema s ocem S.P. i sinom P.P. te da je policija i ranije znala dolaziti na Murvicu. "Prije dvije godine stariji mi je prijetio nožem i oštetio automobil. Jučer su me prvo verbalno napali kada sam suprugu i sina dovezao na plažu. Otišao sam kod mesara kad me ispred moje kuće napao mlađi. Prišao mi je s leđa i poprskao me sprejem. Sve mi je utrnulo, a onda me počeo šaketati. Nekako sam se othrvao pa su došli ljudi i rastavili nas", opisao je napadnuti B.K.

"Kasnije sam otišao po suprugu i sina. Onda su se pojavili, P.P. sa šipkom i stari s odvijačem. Svom snagom me udario šipkom, a stari me poslije dohvatio. Krvavog su me prebacili u bolnicu, a potom gliserom u KBC Split. Jezivo je ovo, teror u malom mjestu", dodao je B.K.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Općinski sud u Splitu početkom prošle godine izdao je kazneni nalog protiv starijeg osumnjičenika kojim je osuđen na uvjetnu kaznu od osam mjeseci zatvora. Tada je istom muškarcu kojeg je napao u ponedjeljak prijetio da će baciti bombu na njegovu obitelj i sve ih ubiti. Mahao je preklopnim nožem i nogom udario po blatobranu vozila.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija demantirala priču o stranim radnicima koji siluju po Zagrebu. Pravobraniteljica: 'Huškanje i sijanje mržnje'

Tekst se nastavlja ispod oglasa