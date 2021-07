Svjedočenjem Austrijanca Dietera Heinza započelo je suđenje 28-godišnjem Dini Dokozi Nikpalju, koji je 24. srpnja 2019. godine usmrtio njegovu kćer Verenu Heinz u moru ispred Malinske. Na Županijskom sudu u Rijeci se Nikpalj izjasnio nevinim za ugrožavanje pomorskog prometa sa smrtnom posljedicom, doznaje Jutarnji.

Jezivo svjedočenje

Heinz je pred sudskim vijećem na čelu s Ikom Šarić ispričao kako je tog dana stigao u Malinsku i raspitao se gdje mogu roniti. Dodao je da je Verena bila instruktorica ronjenja, koja se vodenim sportovima bavila od 16. godine.

"Prvo smo otišli pojesti salatu pa smo se odlučili za lagani trening. Verena je idućeg dana trebala sudjelovati na tečaju ronjenja. Ronili smo na dubini od 15 metara i nakon sat vremena odlučili smo se vratiti u bazu, u školu ronjenja. Počeli smo plivati prema sjeveru, kada smo vidjeli gliser koji se kretao velikom brzinom. Gliser se naglo zaokrenuo i velikom brzinom krenuo prema nama, prošavši između Verene i mene. Nisam imao dovoljno vremena zaroniti pa sam se zabacio prema nazad. Imao sam sreće jer mi je samo okrznuo nogu", posvjedočio je Dieter Heinz.

Detalji nakon tragedije

Dogodilo se to oko 15.55 sati na 127 metara od obale. Gliser je zahvati Verenu, amputiravši joj desnu nogu te joj nanijevši otvorene ozljede od kojih je preminula u KBC-u Rijeka. Njen otac je dodao da se gliser nije zaustavio, već je otišao do obale. Upomoć im je najprije prišao vozač skutera, no on ih nije mogao povući na obalu. Potom je došao čamac na čijoj je platformi otac pokušao reanimirati kćer.

Obrana je ispitala oca nastojeći utvrditi gdje su točno ušli u more i jesu li vidjeli označeni plovni put za glisere. Dokoza Nikpalj je svojim gliserom vukao bananu, radeći za tvrtku koja je turistima tu uslugu nudila odmah pored plaže.

Milijunska odšteta

Među svjedocima su još jedan mladić koji je bio s Nikpaljem na gliseru, vlasnik glisera i koncesionar dijela obale namijenjenog vodenim sportovima. Obitelj Heinz je već podnijela odštetni zahtjev osiguravajućoj kući u iznosu od 3.150.000 kuna, jer je gliseru plovna dozvola istekla dva mjeseca prije, dok je obnovljena dan nakon tragedije. Obrana će u kaznenom postupku tražiti isti iznos odštete.