"Od noći nesreće ničega se doista ne sjećam. Auto je bio očev i inače sam ga vozio, a ne samo tu noć. Što sam pio? Ne znam", rekao je među ostalim na sudu vozač BMW-a Luka Puškarić koji je osuđen na šest godina zatvora jer je 23. siječnja oko 5:30 se kod Velike Gorice probio čak tri zida HAC-ovog objekta kod naplatne kućice Mraclin na autocesti Zagreb-Sisak.

Djelatnik HAC-a poginuo na mjestu

U objektu se u tom trenutku nalazio djelatnik HAC-a, koji je preminuo na licu mjesta. Vozač BMW-a preživio je silovit udar te je vozilom Hitne pomoći prebačen u bolnicu s teškim ozljedama. Već ranije je osuđen, a sada Visoki kazneni sud potvrdio prvostupanjsku presudu, piše Jutarnji.

Osim zatvora, određena mu je i zabrana upravljanja motornim vozilima pet godina nakon što izađe iz zatvora. Kao olakotne okolnosti Puškariću je sud uzeo u obzir korektno držanje pred sudom i priznanje djela, kao i činjenice da je mlađe životne dobi te da je i sam pretrpio teške ozljede u nesreći. Otegotno mu je to što je vozio brzinom pet puta većom od dopuštene, i to pod utjecajem alkohola, ali i podatak da je do sada tri puta činio prekršaje u prometu padajući alkotest pa je kazne plaćao na licu mjesta.