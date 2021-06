Zbog prijetnji smrću, hvatanja za vrat i gušenja ravnateljice Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti Gabrijele Krmpotić Kos, Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv šefice računovodstva muzeja Dijane Novotny. U optužnici se predlaže i osmomjesečna kazna zatvora s rokom kušnje od dvije godine, a ako Novotny uloži prigovor na optužni nalog, traže produljenje roka kušnje, doznaje Jutarnji.

Incident se dogodio na Valentinovo prošle godine u uredu ravnateljice, kada ju je Novotny, s namjerom da je ustraši, primila za vrat te počela tresti i gušiti, pritom prijeteći: "Zgazit ću te, zapamtit ćeš me, uništit ću te". Potom ju je uhvatila za ramena i unijela joj se u lice, zaprijetivši: "Zakucat ću se s autom u tebe, ubit ću te".

Dijametralno suprotna svjedočenja

"Kao djelatnica računovodstva uočavala sam nepravilnosti u poslovanju ravnateljice muzeja Gabrijele Krmpotić Kos i o tome sam obavijestila Upravno vijeće. Ravnateljica je za to znala, ali smo poslovno surađivale i dalje te normalno komunicirale bez sukoba. No inkriminiranog dana, nazvala sam ravnateljicu jer sam imala temperaturu pa sam ju željela pitati mogu li ranije kući na što mi je rekla da me nešto treba i pozvala u ured.

Kazala mi je da nije zadovoljna što preispitujem njezine odluke te ju je zanimalo zašto je bivša tajnica muzeja bila u muzeju. Pa sam joj odgovorila da je toga dana bila Noć muzeja te da može ući bilo tko. Zatim me upitala da tko sam ja da preispitujem njezine odluke pa sam onda ja nju upitala 'tko je ona da meni podmeće račune'", branila se Novotny.

Dodala da je ravnateljici rekla da je sve u muzeju krenulo nizbrdo otkako je ona došla. Negirala je da ju je uhvatila za vrat i ramena ili da je bacala stvari. Posvjedočila je da je otišla iz ureda kada joj je Krmpotić Kos zaprijetila policijom.

Ravnateljica završila u bolnici

No, ravnateljičina verzija događaja bitno je drugačija. Krmpotić Kos ističe da je na toj dužnosti od listopada 2019., a mjesec dana kasnije je već imala problema s računovotkinjom.

"Odbijala je radne zadatke i bila je samoživa u svom radu, a o tome sam se više puta žalila Ministarstvu kulture. Vezano za inkriminirani dan, po povratku sa sastanka, u dva me navrata nazvala Novotny i rekla da želi sa mnom razgovarati. Po ulasku u ured, rukom je na pod bacila dio stvari sa stola. Rekla sam joj da se smiri i da sjedne te ju pitala o čemu razgovarati želi.

Na to je burno reagirala i skočila na mene. Uhvatila me s obje ruke za vrat i počela gušiti i tresti govoreći mi da će me zgaziti, uništiti i da ću ju zapamtiti. Zatim me uhvatila za ramena, pa nadlaktice i podlaktice govoreći mi da tko sam ja, a kad mi se unijela u lice rekla mi je da će se autom zakucati u mene i da će me ubiti. Zatim je sa stola bacila mobitel, naočale i blok te napustila ured. Bila sam šokirana. Njezino ponašanje me ustrašilo, a po izlasku iz ureda rekla sam djelatnicama da nazovu policiju", prisjetila se.

Dodala je da se Novotny vratila u muzej nakon pola sata i rekla da "se ispuhala i da mogu nastaviti razgovor". No, ubrzo su došle policija i Hitna pomoć, a dan kasnije ravnateljica je otišla u KBC Sestre milosrdnice.