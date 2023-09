Županijsko državno odvjetništvo pokrenulo je istragu zbog sumnje da su dvojica muškaraca počinili kazneno djelo protiv spolne slobode na štetu jedne žene. Ta im se činjenica nije svidjela pa je osumnjičeni dvojac D.M. i A.S. odlučio uložiti žalbu na rješenje tužiteljstva o provođenju istrage kao i na rješenje o tajnosti iste, javlja Jutarnji list.

Oni negiraju krivnju te djela koja im se stavljaju na teret smatraju nejasnim i nerazumljivim. Točnije tereti ih se da su lani putem prisile i bez pristanka izvršili spolni odnos s oštećenom, a s kojom je prvoosumnjičeni čak u kumskim odnosima.

"Mi već duže vrijeme prakticiramo seks u troje. Prije tog inkriminiranog događaja, ona je dobrovoljno stupila u spolni odnos sa mnom. I to je nesporno jer na njoj nema ozljeda niti tragova nasilja, a kamoli prisile. Da je to što ona tvrdi istinito, ne bi to prijavila onda nakon nekoliko dana. Nije logično da bih ja nju prisiljavao na seks jer seks već duže vrijeme ja i ona prakticiramo s njezinim suprugom", ustvrdio je D.M.

Unatoč iscrpnim žalbama osumnjičenika Županijski sud iste smatra neutemeljenima. Sada je na potezu tužiteljstvo o kojem ovisi hoće li slučaj dalje rezultirati podizanjem optužnice ili ne. U slučaju da dođe do dizanja optužnice i do osuđujuće presude, prijeti im od tri do 15 godina zatvora.