Vozaču autobusa u kojem je poginulo desetero ljudi sudac istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu odredio je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog opasnosti od bijega.

Jučer nakon ispitivanja zamjenik županijske državne odvjetnice Franjo Kopunić rekao je da su za njega zatražili istražni zatvor.

Vozač je nakon ispitivanja vraćen pritvorskom nadzorniku. Prema podnesenoj kaznenoj prijavi vozaču autobusa prijeti kazna zatvora od šest mjeseci do 15 godina. Uzrok tragedije tužiteljstvo vidi u umoru i nesposobnosti za sigurno upravljanje, a traže i novo vještačenje.

Odvjetnik vozača tvrdi - njegovom klijentu iznimno je žao što se sve ovo dogodilo, a opovrgava i informacije koje su se pojavile na početku.

"Koliko imam informaciju od njega, on nikad ni u jednom trenutku nikome nije rekao da je zaspao. Rekao mi je otprilike što se dogodilo tog kobnog jutra, ali to ću zadržati za nas, to je stvar obrane", rekao j za RTL, prenosi RTL.hr Igor Cišpera, odvjetnika iz ureda Ljube Pavasovića Viskovića s kojim zajedno brani vozača.

'Svjedoci nemaju nekih relevatnih saznanja'

Sud je poslijepodne uzeo iskaze i nekoliko svjedoka iz autobusa i to po hitnim istražnim radnjama jer ozlijeđeni putnici odlaze iz Hrvatske, dok je manji dio još uvijek u bolnici na liječenju.

I Ljubo Pavasović Visković,u RTL-u Danas komentirao je podizanje kaznene prijave za izazivanje nesreće te određivanje istražnog zatvora protiv vozača. Pavasović Visković kazao je da je ispitano troje svjedoka te dodao da ne bi govorio ono što su oni rekli.

"Radi se o tajnim stvarima. Nije nam to dopušteno iznositi u javnost. Oni nemaju nekih relevantnih saznanja o ishodu postupka", kazao je, prenosi RTL.hr. Ponovio je da je dezinformacija da je rekao da je zaspao za volanom i dodao da će vozač u budućnosti sigurno iznositi obranu.

"U ovom trenutku ne bih puno špekulirao o tome jer je potresen svime što se dogodilo. 10 ljudi je poginulo i nije toliko razmišljao o svojoj sudbini koliko o onome što se oko njega dogodio. Sigurno će u jednom trenutku, odlučit ćemo o načinu na koji ćemo se braniti ali još je prerano", zaključuje Pavasović Visković.

Pavasović Visković komentirao je i može li Kosovo preuzeti kazneni postupak protiv vozača na sebe te kazao da su se na teoretskoj razini takve stvari događale u prošlosti.

Može li Kosovo preuzeti suđenje?

"Bilo je nekoliko nesreća gdje su zemlje odakle je bilo i okrivljena osoba i žrtve preuzele kazneni postupak. Ne znam ima li Hrvatska u ovom trenutku s Kosovom ugovor takve vrste. To je opcija koja je na stolu, vidjet ćemo se hoće li se to dogoditi", kazao je.