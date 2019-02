OGLASIO SE DARUVARAC: ‘I ja sam žrtva, život mi je uništen. Nemam razloga ostati u Hrvatskoj’

U telefonskom razgovoru za RTL kazao je kako je sve ovo na njemu ostavilo traga

Darko Kovačević Daruvarac, nepravomoćno osuđen na pet godna zatvora zbog brutalnog premlaćivanja djevojke, od danas je na slobodi. U telefonskom razgovoru za RTL Daruvarac je kazao kako je ogorčen na medijske napise prema kojima je zlostavljao neke zatvorenik dok su njega drugi šamarali.

Kazao je da ništa od toga nije istina te kako su se u zatvoru prema njemu svi ponašali fer, kako ostali zatvorenici, tako i pravosudni policajci.

Rekao je da je sve što se događalo posljednjih mjeseci na njemu ostavilo traga. Kazao je kako mu je život upropašten i da se ne može oprati od onoga što je napravio. Kazao je i kako svoju budućnost, nakon pravomoćnosti presude i nakon kazne, ne vidi u Hrvatskoj. Rekao je da je ozloglašen i ne zna što bi tu radio.

AGRESIVNI PRIJATELJ DARUVARCA PRIJETIO NOVINARU: ‘Vozi odmah, skratit ću te za glavu!’

‘Neću bježati’

Za RTL je rekao kako su za vrijeme trajanja čitavog postupka ugrožena njegova ljudska prava pa se planira žaliti Sudu za ljudska prava u Strasbourgu, smatra kako je i on žrtva.

Nakon izlaska iz zatvora poručio je da neće bježati. “Rekao sam neću bježat i to je to, to mogu reći. Čekam pravomoćnost kazne. Ne želim ništa komentirati. Ostajem u Zadru i nisam ljut na nikoga”, rekao je jutros Daruvarac.

Prema nekim procjenama na slobodi bi mogao ostati do godinu dana. Nisu mi izrečene mjere opreza.