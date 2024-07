Strašan i nezapamćeni zločin u ponedjeljak je potresao Daruvar i cijelu državu.

Ubojica Krešimir Pahoki (51) ušao je u Dom za starije i nemoćne osobe u Mažuranićevoj ulici i počeo pucati. Na i mjestu je poginulo pet osoba, a više ih je ozlijeđeno. U bolnici je naknadno preminula još jedna osoba. Život su izgubili njegovatelj i pet starica, među kojima je bila i majka ubojice.

Policija otprije poznaje ubojicu. Protiv njega su postupali tri puta, a u lipnju je uz upotrebu oružja prijetio svom poznaniku. Odvjetnik Branko Šerić za Danas.hr komentirao je stravičan slučaj.

Smatra da je policija napravila grešku jer mu ranije nisu oduzeli oružje.

"To je ogroman kiks sustava, policije. To je neoprostivo. Netko bi trebao postati svjestan propusta i podnijeti ostavku. Ako imaju podatke, a imaju ih jer su poslali priopćenje da je nekome prijetio oružjem, a nisu mu oduzeli oružje, izvršili pretres kuće i prostora koje koristi da se ono pronađe, a nisam čuo da su to napravili, onda je to ogroman i neoprostiv propust. Netko bi za to trebao snositi odgovornost", govori Šerić.

"Sama činjenica da su kazali da su formirali komisiju kako bi se provjerilo je li bilo propusta, to je kao da nakon brodoloma zakrpaš rupicu na brodu, a potonulo je pola pramčanog trupa", slikovito objašnjava odvjetnik.

Ističe da u određivanju kazne postoji nekoliko faktora.

"Kazna ovisi o nekoliko ključnih stvari. Ovisi o ubrojivosti, a ako se radi o ubrojivosti, onda i o stupnju ubrojivosti. Ovisi o procjeni radi li se o običnom ili teškom ubojstvu. Moje mišljenje je da se radi o teškom ubojstvu jer je riječ o osobama osjetljive dobi. Za svako ubojstvu u tom slučaju najmanja kazna je deset godina zatvora, najviša dugotrajni zatvor. Ovdje imamo šesterostruko ubojstvo, dakle radi se o masovnom ubojstvu", pojašnjava Šerić.

